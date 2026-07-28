Iñaki López recuerda el pasado de Miguel Ríos para reaccionar a su respuesta a un espectador: "Nadie le va a callar"

El presentador de Más Vale Tarde, Iñaki López, ha reaccionado en su perfil de X a la respuesta que dio el cantante Miguel Ríos a un espectador que le recriminó durante su concierto en el festival Starlite de Marbella que hiciera reivindicaciones políticas entre algunas canciones.

Ríos, en la recta final de la actuación, se enfundó una kifaya palestina en el cuello y pidió tanto el "no a la guerra" como "parar el fascismo antes de volver a lo de antes". En ese momento varios espectadores le silbaron y uno de ellos le gritó que había ido a verlo cantar y no a hablar de política.

La respuesta que dio el veterano artista de 82 años fue muy tajante: "Yo soy un ser político. ¿Cómo no voy a hacer política si soy político? Porque estoy vivo y quiero decidir lo que me corresponde de estar y hablar en la vida. Yo he venido aquí a este escenario y tú sabías quién era yo y y si no lo sabías, ¿por qué has venido?".

"¿Cómo voy a callarme porque tú no seas de mis ideas? Respeta mis ideas como yo respeto las tuyas. Yo estoy hablando de humanismo, no estoy hablando de colores", concluyó Ríos, antes de seguir con el concierto.

López ha compartido en su cuenta de X un vídeo de este momento y ha recordado varios de los episodios que ha tenido que vivir Ríos durante su vida: "Miguel sufrió maltrato en la sede de la Dirección General de Seguridad a manos de la policía franquista. Le mandaron un mes a la cárcel. Le torturaron. Nadie le va a callar".

En mayo de 1972, tal y como contó el propio cantante, fue detenido y llevado a los calabozos de la Dirección General de Seguridad (DGS) en Madrid por la Brigada Especial de Estupefacientes tras ser acusado de consumir marihuana. Ahí pasó 27 días en la cárcel de Carabanchel antes de ser liberado sin cargos.