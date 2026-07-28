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La OCU avisa de la estafa del 'QRishing' en los parabrisas de los coches: "Te pueden vaciar toda la cuenta"
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La OCU avisa de la estafa del 'QRishing' en los parabrisas de los coches: "Te pueden vaciar toda la cuenta"

Parece una multa pero no lo es. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Enfoca un QR con el movil
Enfoca un QR con el movilOCU

Los estafadores tienen cada vez más mecanismos a su alcance para cometer delitos. Las nuevas tecnologías han agudizado el ingenio de los malos para tratar de conseguir dinero como sea, siempre de forma ilícita. 

Ahora, la Organización de Consumidores (OCU) ha alertado de la llamada estafa del QRishing y ha puesto un ejemplo práctico para que los españoles sepan cómo defenderse de estos intentos de robo. 

"Cuidado con esta nueva estafa porque te puede hacer perder mucho dinero. Están pegado QRs falsos encima de los originales en la calle. Escaneas pensando que es una multa o un pago oficial pero te lleva a una web falsa que parece real", dicen de la organización de consumidores. 

Lo que hacen los estafadores es coger los datos que has metido al escanear el QR "y pum, ya has caído": "Te pueden vaciar toda la cuenta". El engaño es total porque lo ponen encima de documentos oficiales de organismos con la Dirección General de Tráfico (DGT) y con las prisas y la angustia por la multa metes los datos casi sin pensar. 

Así evitas la estafa

¿Qué se puede hacer para no caer? "Evitarlo es fácil. Desactiva la apertura automática de los enlaces. Así podrás ver la URL antes de entrar y comprobar si es la página oficial. Estos son los pasos: 

Con IOS (iPhone)

  • Ajustes
  • Cámara
  • Activa 
  • escanear códigos QR

Con Android

  • Desde Google Lens
  • Configuración 
  • Lens 
  • Desactiva abrir URLS automáticamente. 

"Atento: escanear un QR puede salirte muy caro con el “QRishing”. Te contamos cómo funciona esta estafa digital y cómo protegerte. Más información sobre ciberseguridad y cómo reclamar si has caído en la trampa", dicen desde la OCU con el vídeo donde lo han explicado todo. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
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Jefe de Virales de El HuffPost. Licenciado en Periodismo por la Universidad Miguel Hernández de Elche, lleva una década en El HuffPost, donde llegó en 2016 para la sección de Tendencias. Ha hecho programas como 'Los vecinos de arriba', podcast en Prisa como 'No es para tanto' y actualmente tiene la sección gastronómica Huffeando con Pablo, con el influencer Cenando con Pablo.

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