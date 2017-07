Clemente acusa a Tebas de adjudicar "contratos millonarios a dedo"

Javier Clemente no descansa en su cruzada contra el presidente de la Liga, Javier Tebas, y en defensa de su amigo Ángel María Villar, presidente de la Federación Española de Fútbol, en prisión por presunta corrupción.

El exseleccionador nacional ha vuelto a dirigir sus dardos contra Tebas al que acusa, sin pudor y sin aportar pruebas, de adjudicar "contratos millonarios a dedo".

Clemente ha comenzado preguntándose si no es "una manera de comprar invertir una millonada en publicidad en un medio", algo que califica de hipocresía.

Hipocresía entendida ? No es una manera de "COMPRAR" , invertir una millonada en publicidad en un medio ? Pienso se le debe estar agradecido — Javier Clemente (@JaviClemente_) July 23, 2017

"Tebas, ¿no tienes comprado el apoyo de un medio por los favores concedidos?", pregunta el entrenador vasco al presidente de la Liga, al que pide que no le eche "tanta jeta".

Tebas : que no tienes " comprado" el apoyo de un medio por favores concedidos ? Venga , no le eches tanta geta — Javier Clemente (@JaviClemente_) July 23, 2017

Pero Clemente no se queda ahí. El exseleccionador va mucho más allá advirtiendo a Tebas de que cuando "desaparezca" no será "nada" porque "nunca lo has sido". Y agrega: "Espera que investiguen tus números y tus contratos multimillonarios dados a dedo".

Yo no creo tú seas historia , porque de la que desaparezcas , no serás nada porque nunca lo has sido . Espera que investiguen tus números y — Javier Clemente (@JaviClemente_) July 23, 2017

.....tus contratos multimillonarios dados a dedo . Igual Tele5 tiene razón en lo que dijo . — Javier Clemente (@JaviClemente_) July 23, 2017

La guinda la pone compartiendo una viñeta en la que se puede leer lo siguiente: "- ¿Crees que después de la muerte hay una vida mejor? - Según se mire, ¿después de la muerte de quién exactamente?".