Marc Gasol asombra en Twitter al mostrar su increíble cambio físico

El tiempo pasa... y todo lo cambia. También los cuerpos. El mejor ejemplo es Marc Gasol, jugador de los Memphis Grizzlies.

El baloncestista ha asombrado en las redes sociales al subir un montaje fotográfico en el que se puede comparar su físico hace 15 años con el que tiene actualmente.

Junto a la imagen, la frase: "Hay ciertas cosas que sólo puedo sentir jugando a este deporte".

There are certain things I can only feel playing this game#smile #vino pic.twitter.com/xiwLYDuW3p