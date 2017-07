Una educadora social, tras ser agredida por una menor: "Los niños se creen intocables"

Daliana Ramírez, una educadora social de Rota (Cádiz) que trabaja en un centro de menores de la Junta de Andalucía, ha publicado un vídeo -a modo de reflexión- sobre la educación de los hijos. No dejaría de ser sencillamente una opinión particular si no fuera porque la ha granado después de ser agredida por una menor en el lugar en el que está empleada, un caso que ha sacado a la luz La Voz de Cádiz.

Esta profesional lanzó en Facebook un videoselfie el pasado miércoles en el que muestra los resultados del ataque de una de sus atendidas, que no estaba de acuerdo con unas "correcciones educativas" de Ramírez, que no culpa a la chica. El ojo morado se ve más que claramente.

"Voy a hablar de educación, la que tenemos que dar a nuestros hijos", manifiesta la educadora social en un vídeo de cinco minutos de duración y que se ha viralizado rápidamente en las redes sociales.

"Los niños se tienen por algo. Y si no, nos compramos un cactus, que lo regamos cada seis meses y nos olvidamos de él", puntualiza. "Los jóvenes de hoy son los adultos del mañana. Y la educación que no tienen hoy, no la tendrán mañana. Un árbol que está doblado es difícil enderezarlo. Por eso tienen que aprender desde chiquitito", sostiene en el vídeo.

Como indica La Voz, Daliana Ramírez tiene 33 años y lleva casi media vida dedicada a trabajar con menores. Desde hace tres años está en el mismo centro, situado en la provincia de Cádiz y del que no da más detalles por precaución.

En su entrevista con este medio, insiste en que no culpa a la chica que la golpeó. "Está acostumbrada a llevar la razón siempre y hacer lo que le da la gana. Recibirá un castigo pero será mínimo. Son dioses sin educación y saben los derechos pero no se atienen a ningún deber. Y eso la culpa es de los adultos, del sistema, de haberles permitido todo", señala.

Y concluye: "No quiero ser la noticia de un día, ni es una queja sobre los menores. Quiero que esto se sepa, que abramos de una vez los ojos y se busquen soluciones".

