Gaspar Llamazares fue coordinador federal de Izquierda Unida entre 2000 y 2008, pero en los últimos tiempos ha sido muy crítico con la estrategia de la formación, liderada por Alberto Garzón. Este jueves, Jot Down ha publicado una entrevista con él, cuyo titular es lapidario: "Si izquierda Unida no quiere sobrevivir yo no me voy a suicidar con Izquierda Unida".

Sus palabras no han sentado bien a algunos en la formación. La agrupación de Izquierda Unida en Madrid Centro, por ejemplo, ha utilizado Twitter para afearle a Llamazares su actitud pública respecto del partido:

Gaspar, avísanos cuando salgas a defender a nuestra organización. Que lo de criticarla en público ya lo tenemos muy visto. — IU Madrid Centro (@IUMadridCentro) 27 de julio de 2017

Lejos de callarse, el político ha respondido recordando un episodio de tensión anterior en el que le enviaron "a pastar":

Para vosotros estoy pastando, como me ordenasteis. — Gaspar Llamazares (@GLlamazares) 27 de julio de 2017

Fue en ese momento cuando la tensión entró en un plano completamente distinto; un plano en el que Atila y los hunos (¿?) tenían un papel que jugar:

Pastar no es malo, Gaspar. Es parte de la vida. Lo malo es hacer como Atila, que no dejaba crecer la hierba ni nada que le hiciera sombra. — IU Madrid Centro (@IUMadridCentro) 27 de julio de 2017

Por hacer gracia asumís la historiografía distorsionada del imperio romano sobre sus adversarios los Hunos. Espero que no pase con la de IU. — Gaspar Llamazares (@GLlamazares) 27 de julio de 2017

Antes que nada, la historiografía, por supuesto. Pero algunos usuarios han alucinado con la discusión:

Es lamentable este tipo de enfrentamientos "digitales". No aportan nada y solo dan alas a los de siempre para despreciarnos. — DavidC (@david_jco) 27 de julio de 2017

Defender a IU no solo cuando se es fan del coordinador de turno, es sin duda un valor no al alcance de todos. Compaginar la crítica tampoco — Carlos Gutierrez (@Desfederado) 27 de julio de 2017

Esta es la fraternidad que tanto intentais vender? 😂😂😂 — JC (@jordicasals91) 27 de julio de 2017