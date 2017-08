Poco a poco se van conociendo detalles sobre el esperado regreso de Operación Triunfo. Noemí Galera será la directora de la Academia y este lunes RTVE ha dado a conocer la composición del jurado. Estará formado por Mónica Naranjo, Joe Pérez-Orive y Manuel Martos. Serán los tres miembros fijos y a ellos se les sumará un cuarto que cambiará cada semana.

Este juez invitado será un profesional de la radio musical, el management, las editoras musicales, el mundo de la producción o relacionado de alguna manera con la música.

Mónica Naranjo ya ha sido jurado en otros talent shows como Tu cara me suena, El número uno (ambos de Antena 3) o Pequeños gigantes (Telecinco). Además de ser cantante, es autora y productora y ha sido valorada por The New York Times como una de las cinco mejores voces del mundo. Desde 1994 ha vendido 10 millones de discos.

Manuel Martos aportará su experiencia en la industria. Además de ser músico, es productor ejecutivo y director artístico de Universal Music. En 2006 fundó junto al guitarrista y productor Álvaro de Azcárate, el grupo musical Mota, con el que editó dos discos (Mota y Excusas para no pisar la cama) y participó con la factoría Disney en tres bandas sonoras (Descubriendo a los Robinsons y High School Musical 2 y 3). También ha sido asesor musical en diferentes programas de televisión o especiales de TVE.

Por su parte, Joe Pérez-Orive dará su punto de vista como especialista en marketing y derechos de autor. Actualmente es director de marketing de Live Nation Entertainment, tras haber desempeñado el mismo puesto en grandes empresas como Ticketmaster y Hard Rock Café. Es licenciado cum laude en Producción y tecnología musical por la Universidad de Berklee y en Derecho por la Complutense de Madrid.

Tras el casting realizado en distintas ciudades españolas, a los que se presentaron 9.833 personas, hay más de 80 aspirantes que participarán en la selección final. Los mejores, entre 18 y 20, participarán en la primera gala en directo de la nueva edición de Operación Triunfo. Sólo 16 conseguirán entrar en la Academia. Tras 14 galas en directo, el ganador recibirá un premio en metálico de 100.000 euros.