Vuelta al cole... y vuelta a las viejas rutinas. Entre ellas, los grupos de WhatsApp en los que los padres y las madres de los alumnos comparten información y comentarios.

Para muchos adultos estos grupos son una auténtica pesadilla, dado que en ellos se acaba hablando a menudo de cualquier cosa menos de aspectos relacionados con los escolares. Otras veces se falta al respecto a los docentes o se propagan rumores sin fundamento.

La Policía Nacional lo sabe y, por eso, ha compartido un consejo en Facebook: "No paséis bulos y que el respeto os acompañe un curso más".

Se vuelven a abrir las aulas y llega "Grupo de Whatsapp de padres: El Retorno". No paséis bulos y que el respeto os acompañe un curso más pic.twitter.com/4m7QBciaQM — Policía Nacional (@policia) 30 de agosto de 2017

La Policía Nacional ya publicó el año pasado un mensaje en Twitter en el que recordaba que los comentarios en esos foros de deben hacer "siempre con respeto y buen rollo". No es un consejo baladí, puesto que esos grupos de WhatsApp de padres se han convertido últimamente en un auténtico quebradero de cabeza para los profesores.

Los docentes alertan de que, en muchas ocasiones, los grupos son utilizados para propagar rumores, falsas acusaciones o cuestionar los métodos del profesor. Todo ello, denuncian, con el objetivo de ejercer cierta presión.

La propia Policía ya tuvo que publicar en mayo del año pasado un desmentido a un rumor que se había propagado con fuerza por estos foros. En el mensaje, falso, se aseguraba que estaba apareciendo una nueva droga llamada "dulcecitos papá y mamá" y que un padre descubrió que su hijo estaba consumiendo esta sustancia.

"Primero les regalan unos cinco y luego se las venden", decía el bulo, que rogaba a todos que lo difundan para alertar del supuesto peligro.

Si en tu grupo de #Whatsapp de padres está rulando esto: NO lo creas ni lo difundas, directo a papelera 👍 #StopBulos pic.twitter.com/jlaeL4Vmsb — Policía Nacional (@policia) 23 de mayo de 2016

Pero, más allá de los bulos, los docentes alertan de que si estos grupos se utilizan mal pueden generar conflictos con las familias. La Vanguardia publicó el año pasado algunas conversaciones extraídas de esos grupos que explican el mensaje que la Policía ha publicado este lunes.

"Habéis visto qué libro han de leer? A mí no me gusta"; "Este profesor no tiene ni idea"; "Pues yo creo que no está mal, bueno, no sé, ¿qué decís?". De hecho, una maestra de educación infantil en Málaga llegó a interponer una denuncia por daños al honor contra un grupo de madres que criticaron a través del móvil su forma de dar las clases. "Crearon un grupo de Whatsapp en el que cuestionaron la profesionalidad de la docente e incluso su forma de vestir", explicó en ABC en su momento la presidenta del sindicato ANPE en la región, María Gracias del Amo Pérez.

El servicio del defensor del profesor del sindicato ANPE, que recibe miles de llamadas de docentes cada año, ha detectado un aumento de las quejas por los malentendidos provocados por el mal uso de los grupos de WhatsApp de padres, una herramienta que, bien utilizada, puede ser de gran ayuda para las familias.

En cualquier caso, las respuestas de los padres y las madres al tuit de la Policía parecen demostrar que, en muchas ocasiones, los grupos de WhatsApp son también una pesadilla para los propios progenitores:

@policia @malasmadres ¿vuelve? ¿Cuándo se ha ido? Porque el mío lleva todo el verano en funcionamiento 😕 — Vanesa (@Bagarcas) 5 de septiembre de 2016

@Bagarcas @malasmadres Y el mío vuelve con alevosía. Un grupo de clases anteriores que quieren un reencuentro de niños. — Jose Ignacio Cenoz (@jicenoz) 5 de septiembre de 2016

@policia @malasmadres No por favor!! Buen rollo hay! Lo malo q alguns olvidan q es para cosas del cole. WhatsApp las 24 horas del día!😱 — Karina (@karina_depaz) 5 de septiembre de 2016

@policia @malasmadres con que se mantuviera el silencio todo el año este sería un buen año... — Rocío Palazón (@rocio_palazon) 5 de septiembre de 2016

@policia @malasmadres qué pesadilla !! Durante el verano yo me he salido. El verano es sagrado. — ~Cat~ (@catsolum) 5 de septiembre de 2016