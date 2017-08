La CIA alertó a los Mossos de que el Estado Islámico preparaba un atentado "específicamente en La Rambla"

Fuentes de la lucha antiterrorista han confirmado a la Cadena SER que las fuerzas de seguridad del Estado fueron informadas en mayo de que el Estado Islmámico preparaba un atentado este verano en zonas turísticas de Cataluña, "específicamente en La Rambla".

Las fuentes también han confirmado que la Policía contactó después con un alto mando de los Mossos d'Esquadra. La información la ha adelantado El Periódico, que asegura tener el documento en su poder, aunque ha publicado una mera reproducción de su contenido y no el original.

Las agencias de Inteligencia de EEUU, a través del National Counterterrorism Center, el organismo antiterrorista que las coordina, mandaron una nota las oficinas de los Mossos, la Policía, la Guardia Civil, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Centro Nacional de Inteligencia.

El intercambio de información sobre terrorismo es algo habitual entre aliados como EEUU y España, pero no suelen dirigirse a cuerpos locales como los Mossos. Esta vez lo hicieron porque era necesario reforzar las medidas de seguridad de la zona amenazada, dependiente de la policía catalana.

PUIGDEMONT LO NIEGA

El memorando de seguridad fue enviado el 25 de mayo. El Periódico tuvo conocimiento de ello ya en junio, pero decidió no informar sobre ello para no desatar una alarma "injustificada".

Después del atentado lo dio a conocer, e inmediatamente fueron desmentidos por el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y por otros miembros de su gobierno en días posteriores.

"Ya nos gustaría poder tener relación directa con la CIA pero esto no ha ocurrido", subrayó el 20 de agosto Puigdemont en una entrevista en El Objetivo de La Sexta, recogida por Europa Press.

El consejero de Presidencia y portavoz del Govern de Cataluña, Jordi Turull, ha insistido este jueves en "desmentir" la información y ha emplazado a la comparecencia que el consejero Joaquim Forn realizará en unas horas para conocer 'los detalles'.

En una entrevista en Radio Euskadi recogida por Europa Press, Turull ha sido preguntado por la noticias y éste se ha remitido a la comparecencia que, a las 11 de la mañana, celebrará el conseller de Interior, Joaquim Forn, "para desmentir estos hechos", después de reunirse con el mayor de los Mossos.

El Periódico asegura que la información fue confirmada en su día por dos miembros del Govern de "absoluta confianza". Los datos fueron transmitidos sólo para utilizar en la investigación de posibles pistas y para tomar medidas si fuera oportuno.

Wikileaks cree que el comunicado publicado por el diario parece "sospechoso", que podría haber sido "alterado", y destaca que haya sido revelado justo antes del referéndum independentista.

Paper publishes highly suspect US intelligence document on ISIS attack in Barcelona ahead of Catalan referendum. https://t.co/Z5hHvVsreo pic.twitter.com/hBW05FTBIl