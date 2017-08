Sophie Turner le da la réplica perfecta a una fan que criticó a su personaje en Twitter

Los actores y actrices suelen dejar a los personajes que interpretan en el escenario o en el set de rodaje. Pero no es el caso de Sophie Turner, que defiende a "su" Sansa Stark incluso en tiempo libre.

La actriz que interpreta a la mayor de los Stark, señora de Invernalia durante la ausencia de Jon Snow, contestó en Twitter a una usuaria que trataba de defender el comportamiento de Meñique, ajusticiado en el último capítulo emitido de Juego de Tronos.

"Nunca ha hecho daño a Sansa", escribió Hanna Loren.

He wanted justice on the society for his humiliation, they looked down on him out of his poor background. He never hurt sansa.