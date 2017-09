Gabriel Rufián: "Los Mossos jamás irán en contra del pueblo de Cataluña"

Cuatro días para el 1-O. Sesión de control al Gobierno en el Congreso. Gabriel Rufián abandona el Hemiciclo después de un rifirrafe parlamentario con el ministro de Justicia, Rafael Catalá. El diputado de ERC acaba de decir "Cataluña quiere recuperar el país que le robaron hace 80 años" y el Gobierno le replica que es "mentira" que el referéndum sea una "manifestación de la democracia". Jaleo en las bancadas del PP y Ciudadanos, algunos parlamentarios le afean desde sus escaños: "tonto útil", "la nómina, la nómina".

Minutos después, el parlamentario de Esquerra recibe a El HuffPost en las dependencias de su grupo en el Congreso de los Diputados. En el pasillo han colgado un dibujo con Piolín. Se queja constantemente de la "burbuja mediática de Madrid". Está tenso y receloso de los titulares de prensa.

¿Qué va a pasar el domingo?

La gente votará, sí o no, y se culminará un proceso largo y extraordinario frente a una urna.

¿Ha recibido la tarjeta censal? ¿O la comunicación para ser miembro de una de las mesas?

Se votará de forma normal, como siempre.

¿Usted puede garantizar que va a haber votación?

No yo, sino el 80% de la población de Cataluña. Hace unos meses el gran demonio en la Tierra era Mas, ahora es Puigdemont, de vez en cuando es Junqueras... Siempre se olvidan, de forma seguramente inocente, de hablar de los centenares de miles de personas que salen a la calle pidiendo votar. No es que yo garantice, es que cuando tienes a la inmensa mayoría de la ciudadanía de un país queriendo decidir su futuro político no hay mejor garantía que eso.

Imagino que habrá consultado ya en la web en qué colegio tiene que votar.

La verdad es que no, no lo he consultado todavía. No he tenido mucho tiempo.

Hoy miércoles no sabe dónde tiene que ir a votar...

Lo sé, entiendo, más que nada porque se votará como siempre y entiendo que iré al colegio electoral al que siempre voy. Para ser sincero, todavía no lo he mirado.

La Fiscalía ya ha ordenado a los Mossos que precinten los colegios y que se impida votar en un perímetro de 100 metros. ¿Qué va a hacer el domingo si se encuentra precintado el centro?

Estoy convencido de que los Mossos d'Esquadra jamás irán en contra del pueblo de Cataluña.

¿Cree que los Mossos no van a precintar y no cumplirán los órdenes de la Fiscalía?

Estoy convencido de que la policía catalana jamás irá en contra de la ciudadanía catalana.

¿Entonces serán la Guardia Civil o la Policía quienes vayan a precintar los colegios?

No es por evitar la respuesta, pero es más una pregunta para el Gobierno, qué tiene pensado hacer. Ahora, si creen que esto se para con ferris, con la cara de Piolín en el puerto de Barcelona, se equivocan.

Una de las cosas que hay sobre la mesa es una declaración unilateral de independencia.

Más aquí que allí, aquí gusta mucho. Es como muy recurrente la DUI.

¿Está a favor de una declaración unilateral de independencia?

Estoy a favor de que se respete el mandato inequívocamente popular que tiene detrás el Parlamento de Cataluña. Algo que se olvida también de forma muy casual es que el Parlament atesora la mayoría total y absoluta a favor de este proceso. No es una cuestión de dos, tres o cuatro políticos locos catalanes que se han dedicado a hacer esto. Se trata de intentar respetar lo que la gente votó y lo que se prometió durante la campaña del 27-S. Yo creo que sí, se hará de forma total y absoluta, que la gente podrá votar el próximo 1 de octubre.

Se equivocan si creen que esto se para con ferris y la cara de Piolín

El Estado está concentrado en desactivar de todas la maneras ese referéndum, se han requisado papeletas, hay órdenes de la Fiscalía. ¿Tendrá garantías lo que pueda pasar el domingo?

Si al final la garantía es que Rajoy te dé el ok, está muy complicado. Considero que Rajoy no es garantía de nada, igual son cosas mías. La garantía principal es la base de la democracia. Ahora un ministro del Estado me ha dicho que la democracia no es votar, sino otra cosa. No sé a qué se refiere porque me enseñaron que la democracia iba de votar. Pero la principal garantía es la participación, que la gente vaya en masa. En el 9-N votaron dos millones y medio de personas, parece extraño que ahora vayan menos en un referéndum vinculante.

¿Esa declaración unilateral de independencia que pudiera producirse sería por parte del Parlament o por parte de Puigdemont?

Me sabe fatal huir del marco mental, lo de la DUI es algo que gusta más aquí, o se repite mucho más aquí, no sé por qué o sí, que allí. En lo que estamos absolutamente comprometidos es en que la gente vote. Es la mejor manera de solucionar las cosas.

Aunque no viene fijado un nivel de participación en la ley de referéndum...

En verdad, no viene fijado en ninguna ley, ni siquiera en la ley electoral española, aunque no se comenta mucho. Seguro que de forma casual. Damos la bienvenida a los que están tan interesados ahora, que niegan el referéndum, en el nivel de participación. Será extraño que haya menos que en el 9-N.

Si se consigue votar de alguna manera, se contabiliza y gana ese sí, ¿puede nacer así un país?

¿Se puede hacer un país con Rajoy? Esa es la pregunta, yo creo que no. Sí, se puede hacer un país con el 80% de la población queriendo participar, con una mayoría total y absoluta en el Parlament. Y, sobre todo, se puede hacer un país con una clase política determinada y cumplir con el mandato que les precede. Pensamos que de eso va la democracia. Pero igual somos nosotros los equivocados.

Mucha gente dice que esto es casi igual que un golpe de Estado...

Sabemos que la caverna funciona como funciona. Estamos acostumbrados. El golpe de Estado fue cuando fue, lo hicieron los padres y abuelos de aquellos que ahora están diciendo en tertulias de televisión que es un golpe de Estado. Me parece una vergüenza absoluta decir que es un golpe de Estado que la gente vote el próximo domingo. Refleja la enfermedad total y absoluta de la clase política española.

¿Cree que veremos a Puigdemont detenido?

Yo creo que el Estado español nunca falla y la ofensiva judicial continuará. Es dramático, pero Rajoy, Sánchez y Rivera ganan elecciones llevando a un independentista a un juzgado. Rajoy hoy es más fuerte que hace una semana después de las detenciones frente a sus hijos de independentistas. Es dramático, pero es así.

¿Es más fuerte electoralmente?

No lo digo yo, sino la demoscopia. Según las últimas encuestas, el PP, a pesar de los pesares, ganaría las elecciones otra vez. Y donde no llega él, llega el PSOE. Para con Cataluña, es exactamente igual que el PP. Y Ciudadanos es la filial de ese bipartidismo, hará lo que le manden. Al final, el Estado español hará todo lo que esté a su alcance para intentar atentar contra la democracia en Cataluña. Y si eso supone inhabilitar a políticos catalanes, cerrar un Parlamento o seguir con la guerra sucia, continuará. Igual he perdido cierta inocencia, que tampoco tenía previamente respecto a otros compañeros, porque he estado en la comisión de investigación sobre Jorge Fernández Díaz. Se han fiscalizado cosas muy graves que no se han publicado. Lo peor es que no es pasado, sino presente y futuro. Hay una operación Cataluña dos. Y tres, cuatro y cinco, como El Padrino.

¿Ha puesto dinero para ayudar a Artur Mas ante la multa del Tribunal de Cuentas?

No.

Si la gente vota que sí, el Estado no podrá hacer absolutamente nada

Si no reconoce las decisiones del Constitucional, ¿por qué sigue en su escaño en el Congreso?

Es una pregunta muy recurrente, de según quién, sobre todo de según qué troles, de según qué afines a determinados partidos. Y siempre hacemos la misma pregunta. Por ejemplo, el señor Albiol en el Parlament se ha expresado de manera reiterada contra la autonomía catalana y nadie se pregunta por qué demonios está en el Parlamento de Cataluña. Lo dijimos en las elecciones españolas, estamos aquí para intentar ocupar un espacio mediático. Si no estuviéramos aquí, no lo tendríamos. A los hechos me remito. Aun estando inmersos en una manipulación mediática inaudita jamás vista, pensamos que tenemos que estar. Ahora bien, un matiz o una enmienda a la totalidad, a mí me encanta la Constitución española, me encantaría que se cumpliera, que se cumpliera el artículo 47 y el 128. Por ejemplo. A ver si el titular va a ser que me encanta la Constitución española, pero que se pueda completar con lo siguiente. Me encantaría en el sentido de que se cumplieran todos los artículos.

Dice que le encanta la Constitución Española, ¿reconoce la legalidad de la Constitución? ¿Es la ley para usted que rige ahora en Cataluña? ¿O es la ley del referéndum? Hay una contradicción entre esas leyes, según el Constitucional.

Hay un mantra, sobre todo aquí en Madrid, no lo digo yo, sino que lo dicen constitucionalistas como Javier Pérez Royo. No es cierto, repito no es cierto, repito no es cierto, repito no es cierto, lo he dicho cuatro veces, que la Constitución española prohíba un referéndum de autodeterminación en Cataluña. No es cierto que sea ilegal un referéndum en Cataluña. Entiendo los mantras de según quién, entiendo las líneas editoriales de según quién, y entiendo perfectamente que el titular será que a mí me encanta la Constitución Española. A mí me encantaría que se cumpliera la Constitución española, aún entendiendo perfectamente que ese será el titular. Los principales enemigos de la Constitución española no son los independentistas, sino que son PP, PSOE y Ciudadanos. Sobre todo, PP y PSOE, que la cambiaron una noche de verano de 2011 y no se pregunta tanto por qué.

Este martes estuvo Mariano Rajoy con Donald Trump en la Casa Blanca. Escuchamos ese apoyo a la unidad de España del presidente de Estados Unidos. ¿Qué le parecen sus palabras?

Me sorprende que aquí se hable solo de eso, porque en Cataluña, sobre todo de lo que se habla, es de eso también, pero también se habla de que Trump en un momento dado, que no me parece referente de nada y me sorprende que haya tantos fans de Trump en Madrid, dijo también que si la gente en Cataluña quiere votar, por mucho que diga Rajoy, votará. Incluso Rajoy dijo que no le tocaba a él proclamar la independencia de Cataluña, sino al Parlament. Me quedo un poco con todo el discurso.

¿Qué apoyos internacionales tienen en su reivindicación del derecho a decidir? Siempre escuchamos de los independentistas que les avala el derecho internacional, que tienen apoyos...

No es que se escuche, es que el derecho internacional, que es el único que existe y el resto emana de él, reconoce el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos. El Parlamento danés se ha expresado a favor de que la gente en Cataluña vote, ha habido personalidades internacionales que se han expresado en ese sentido, incluso el propio Juncker, que dijo que quizá se tenía que votar en Cataluña el 1-O...

Pero luego dijo que se malinterpretó.

Nos quedamos con todo, no solo con una parte. Nos quedamos cuando dijo que son pragmáticos y que intentarían negociar con quien fuera en una futura República catalana o no. Se puede llegar a ignorar que a nivel internacional cada vez hay más países, personalidades o medios de comunicación que se están fijando, sobre todo, en la actitud demofóbica del Estado español. O no. Nosotros somos de fijarnos en que hay cada vez más gente que se está fijando en eso. Por ejemplo, el Parlamento inglés hizo una comisión para hablar eso, algo que no se ha publicado mucho, en Madrid seguro que de forma casual.

¿Y puede decir algún país, alguna personalidad que apoye el 1-O?

Creo que o no me estoy explicando bien o los he dicho hace treinta segundos. Entiendo que es la siguiente pregunta que tienes, eh. El Parlamento inglés ha creado una comisión, ha habido personalidades que se han expresado a favor, he hablado de Juncker, etcétera y etcétera.

Me parece una vergüenza absoluta decir que es un golpe de Estado que la gente vote el próximo domingo

¿Cree que puede haber algún episodio de violencia en los próximos días?

Entiendo la línea editorial de según quién, pero puedo asegurar, y vengan a Barcelona, que no es Mordor Cataluña, por mucho que lo quieran hacer ver en según qué teles y tertulias. En los últimos cinco años no ha habido ni una sola papelera rota. En cambio, últimamente que salen fans de la bandera con el pollo, que no se comenta tanto en Madrid, sí que ha habido altercados. Por parte de ellos.

¿Qué le parece el dispositivo de seguridad desplegado en Barcelona con cruceros para alojar a agentes y trasladando a efectivos de toda España?

¿Qué te parece que haya un ferri con la cara de Piolín en el puerto de Barcelona?

¿Y las imágenes de las salidas de algunos guardias civiles con el apoyo de gente gritando "a por ellos", con las que el Ministerio del Interior ha dicho que no está de acuerdo?

Ojalá lo hubieran hecho para recoger a gente que se está ahogando en el Mediterráneo, para recoger pruebas en la sede PP contra la corrupción.

Vimos un choque en el Congreso con la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Sacó una impresora. ¿Por cierto ha impreso ya la papeleta?

La verdad es que dije aquello y me llamaron insignes periodistas españoles preguntándome si era cierto que tenía la papeleta porque igual me mandaban a la Guardia Civil. Me parece absolutamente dramático para el periodismo español que se pregunte a un diputado de forma seria si tiene una papeleta a ver si te mandan a la Guardia Civil. La respuesta es que no.

Cataluña no es Mordor

¿Cree que tiene su teléfono pinchado y le están escuchando?

Seguramente.

¿Están pinchados todos los teléfonos de la Generalitat? ¿Tiene alguna constancia?

No, no, la verdad es que lo único que puedo decir es que lo que se investigó en la comisión de Fernández Díaz, que cerró el PSOE junto al PP y Cs, da a entender que la guerra sucia existe y existirá. El que me esté investigando se estará aburriendo un montón, porque mi vida es bastante aburrida.

Hablando de investigaciones, ¿dónde están las urnas?

No tengo ni idea.

¿Pero existen? ¿Tiene constancia de que existen? Imagino que tendrá una relación con el señor Junqueras.

Me sabe fatal, pero por muy majo que me hagas la pregunta, no te contestaré porque no lo sé. Lo único que sé es que la gente votará de manera normal, habrá urnas. Me parece dramático que se persigan urnas. Estamos viviendo una regresión periodística, democrática brutal. Si fuera periodista, no lo digo por ti, me sabría fatal preguntarle a un político si esconde urnas o dónde tiene papeletas. Me avergonzaría. No lo digo por ti, que entiendo que haces tu trabajo.

No tengo ni idea dónde están las urnas

Yo solo pregunto si sabe dónde están.

Ya, ya.

¿Y el día 2 de octubre qué pasará cuando nos levantemos?

El sol seguirá saliendo, la Tierra no se romperá, no vendrán las siete plagas bíblicas, seguramente seguirá gobernando el PP. Ahora bien, en Cataluña se aplicará el resultado que salga de las urnas. Si gana el sí, lo hemos dicho. Entiendo que se harán grandes tertulias diciendo que qué barbaridad, pero lo venimos diciendo desde hace meses. Si gana el sí, se iniciará un proceso constituyente y se harán unas elecciones constituyentes en pos de una República independiente. Y si gana el no, se harán unas elecciones autonómicas.

¿El Gobierno español aplicará el artículo 155?

Me sorprende que gente muy informada nos pregunte esto, porque ya está aplicado y se llama Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). De facto ya es el 155, no sólo para Cataluña, también para el resto. Forma parte del sueño húmedo de la derecha más reaccionaria cargarse el Estado de las Autonomías.

¿Pero se podría utilizar para, por ejemplo, convocar elecciones autonómicas?

Que hagan lo que quieran. El Estado español, por mucho que quiera convocar elecciones autonómicas, si la gente vota que sí, no podrá hacer absolutamente nada.

Si gana el sí, ¿lo veremos de diputado la semana que viene?

Es una pregunta muy recurrente. Voy a intentar ser muy claro. Llevamos un año diciendo lo mismo, que nos íbamos a ir del Congreso porque nos parece una imagen muy potente a nivel internacional. Si eso se hacía en 18 meses, perfecto; si se hacía, en 16, mejor aún; si se hacía en 20, también, y en 24, también. Más que nada, porque es un proceso extraordinario. Eso no significa que dijéramos que nos marchamos en 18 meses. Lo que siempre hemos dicho en cuanto haya resultado, si se decide el sí, estamos a las órdenes del Gobierno de Cataluña. Sería una reflexión interesante saber si Madrid tiene que tener una representación catalana, igual que tenemos en Bruselas. Dicho esto, me parece muy potente la imagen de los republicanos catalanes marchando del Congreso una vez se proclame la República catalana.

Pero, por lo tanto, ¿la semana que viene lo veremos aquí?

Me sabe fatal, entiendo que hayas leído muchos titulares, pero es que jamás hemos dicho una fecha. Dependemos del Gobierno de Cataluña. En mi opinión, sería muy potente a nivel internacional marchar del Congreso y luego una reflexión en el proceso constituyente si volvemos o no.

Se ha disuelto la Sindicatura Electoral tras la multa del Tribunal Constitucional. ¿Se puede hacer el referéndum sin ese órgano que ejercería como Junta Electoral?

Entendemos la ofensiva y violencia judicial por parte del Estado español. Garantizamos que la gente en Cataluña podrá votar de manera normal como siempre.

¿Quién velará por las garantías? ¿Los observadores internacionales?

Entendemos perfectamente la ofensiva y la violencia judicial. Ojalá estuviera aquí sentado algún representante del PP, PSOE o Ciudadanos para contestar. Lo que puedo garantizar es que el pueblo de Cataluña votará de manera habitual como siempre.

¿Y quién va a dar los resultados?

Como siempre.

¿Quién es como siempre? En el 9-N fue la entonces vicepresidenta de Cataluña, Joana Ortega, quien ofreció los resultados. ¿Será entonces Oriol Junqueras?

Me sorprende que gente tan informada dude tanto. Más que nada, porque quizá lo sabes mejor que yo, los resultados electorales siempre los presenta el Gobierno. Entendemos que así será, porque son unas elecciones como siempre.

¿Se atreve a poner fecha para ver la República catalana?

Si gana el sí, se iniciará un proceso constituyente y se proclamará la República catalana. Y si gana el no, habrá unas elecciones autonómicas. No lo digo yo, lo dice la ley de transitoriedad.

¿Si gana el sí cuándo se proclamará?

No me quiero equivocar para no dar un titular inexacto. Creo que la ley de transitoriedad contempla 48 horas, no digo que sean 48 horas. No lo sé. Está todo pautado y pactado.

jamás he hablado con un representante del PP, PSOE o Ciudadanos de esto

Hacen una apelación constante el diálogo, dicen que el Gobierno nunca se ha sentado. Usted está cerca en el Congreso, a escasos metros, de los miembros del Ejecutivo y de todo el arco parlamentario. ¿Tienen interlocución?

No, jamás he hablado con un representante del PP, PSOE o Ciudadanos de esto.

¿Pero no le han llamado? ¿Nunca ha llamado?

Yo no llamo a nadie, y ellos tampoco a mí.

Una sensación que recorre todo el país es cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no hay manera de entenderse? ¿Se puede solucionar de alguna manera esto?

Me sorprende porque conviene simplemente tener memoria. Los partidos independentistas hemos pedido 18 veces, repito 18 veces, un referéndum pactado. Me sorprende que se olvide. Vino aquí hace un par de años una representación catalana para pedir votar y la respuesta fue que no. En el 2010 hubo el apoyaré y cepillaré del PSOE. Ha sido un cúmulo de cosas. Pensamos que es la única oportunidad de democratizar el Estado español. También lo hacemos por España. Consideramos que la única moción de censura victoriosa a Rajoy, la única amenaza al régimen del 78, es que la gente vote el próximo domingo. Por mucho que se diga aquí, y seguramente tampoco se publicará en esta entrevista, no es una cuestión identitaria ni nacionalista, es una cuestión republicana. Creo que el republicanismo tiene que ver con Cataluña y con España, y entendemos que la única amenaza a las mayorías que hay en el Congreso hoy es el referéndum de autodeterminación.

¿Han intentado durante este proceso tentar también para una moción de censura?

No, jamás. Es habitual que Podemos no hable con nosotros, entiendo que hay una cantinela de que Podemos tiene un pacto. Yo no he hablado jamás de una moción con nadie de Podemos junto con el PSOE.

¿Qué le parece la postura de Podemos y de los 'comunes'?

Agradecemos mucho lo que intentaron hacer en Zaragoza. Era también casi de Berlanga, había casi más fascistas fuera que buena gente dentro. Consideramos que son imprescindibles para el proceso que viene en Cataluña, para el post 1 de octubre. Agradecemos mucho la valentía de gente como Jaume Asens y Albano Dante Fachin, gente que se ha dejado la piel frente a su cúpula muchas veces. Agradecemos el paso hacia delante que han dado y entendemos que son imprescindibles. Ojalá su votante, militante y simpatizante participe en este referéndum.

¿Se arrepiente de las palabras que dijo contra Joan Coscubiela (Catalunya Sí que Es Pot)?

No, yo lo que dije del señor Coscubiela, y lo digo sinceramente, es que me pregunto qué opinaría el Coscubiela del pasado del Coscubiela del presente y del futuro. Lo que venía a decir es que me sorprende que un diputado tan contestatario e incluso revolucionario, de grandes intervenciones en el Congreso y que se atrevió a llamar corrupto a Rajoy, no lo reconozco. Yo si interviniera aquí de forma sincera y me aplaudieran PP, PSOE y Cs, me preguntaría por qué y me iría a mi casa a reflexionar muy fuerte.

¿Solo le vale ya la independencia o si hubiera una oferta política de encaje de Cataluña, podría incluso aceptarla o votarla como un pacto constitucional?

Primero matizar la primera parte de la pregunta, no es que me valga sólo la independencia, a mí lo único que me vale es que la gente vote. Respetaremos el resultado. No va tanto de derechos nacionales de Cataluña, sino de derechos civiles de todos. En cuanto a la oferta, me encanta la ciencia ficción, soy un gran fan de Alien y de Blade Runner, y me parecería una gran película de ciencia ficción una oferta por parte de Rajoy, Pedro Sánchez y Albert Rivera para con Cataluña.

Estos días se ha recuperado y circula un vídeo suyo en el que decía que los catalanes y usted les pagan las becas de comedor a sus primos en Jaén. ¿Lo sigue creyendo?

Es un vídeo que según a quién le gusta mucho, sobre todo a la caverna. Conviene recordar que es la primera intervención mía. Lo que venía a decir, y de forma casual creo que no se ha visto el resto del vídeo, hacía un repaso de que había muchas formas de independentismo. Había un independentismo ideológico, identitario, presidencialista, partidista y también uno económico. Ponía un ejemplo, no lo digo yo, lo han dicho hasta consejeros de Economía de la Junta de Extremadura, que si se independizara Cataluña, perderían x millones de euros. En este caso, según los expertos, 16.500 millones de euros. Yo creo que Cataluña tendría que ser aún más solidaria, fuera lo que fuera, siempre que fuera de manera racional y voluntaria. Lo que no podemos seguir haciendo, no Cataluña, sino el resto de regiones del Estado español es seguir pagando asfalto, radiales y estaciones de AVE cuando, por ejemplo, en Cataluña y otros sitios hay Cercanías absolutamente miserables. Ponía el ejemplo de familiares míos que sí que es cierto que gracias al Estado de bienestar que se pueden permitir algunas comunidades autónomas contrasta con el resto de estados del bienestar del resto de autonomía.

¿El Estado beneficia más a Andalucía que a Cataluña?

No. Es que yo por ahí, te entiendo, entiendo que la respuesta que quieres es otra, pero no. Entiendo por dónde vas, pero conmigo por ahí vas mal.

La vicepresidenta le acusó en un pleno de ir al Congreso los miércoles a montar el "teatrillo". ¿Viene a hacerlo todos los plenos? ¿Le gusta provocar?

Creo que el teatrillo es que Gómez de la Serna o Pujalte pidan mordidas desde su escaño, no que un diputado enseñe una impresora porque se están persiguiendo impresoras. No me lo has preguntado, seguramente de forma casual, pero la Guardia Civil está registrando imprentas y buscando tóneres. ¿Te parece normal? Seguramente no, no me los dirás jamás. Pero no, no es normal, la Guardia Civil no está para eso. Creo que al final el numerito son otras cosas.

La gente me muestra mucho afecto y cariño en la calle

¿Qué le dice la gente por la calle estos días?

Aquí y en Cataluña se viven dos realidades absolutamente diferentes. La burbuja mediática que existe en Madrid es una, seguramente casual, y la burbuja o realidad mediática catalana es otra. Y eso es muy bestia, te lo puedo asegurar. Una entrevista que hagas hoy en día en Madrid no tiene nada que ver con una que puedas hacer en Barcelona. Aquí se va más a lo que comentabas tú durante toda la entrevista, en cambio en Cataluña hay una riqueza de matices mucho mayor o se pregunta a la gente por qué mucho más. Con todo el respeto lo digo. Y la gente, la verdad, no tengo ninguna queja, mucho afecto y mucho cariño. Incluso gente fuera de Cataluña te dice "a ver si lo conseguís porque es la única oportunidad que tenemos de cambiar las cosas".

En esa riqueza de matices, ¿alguna pregunta que me haya dejado que le gustaría contestar?

¿Cómo es posible que el PP persiga a gente por sus ideas?

¿Cómo es posible?

Porque así gana elecciones.

¿Por lo tanto es por sus electores?

No, porque así gana elecciones. Respeto mucho lo que la gente vote. Ahora, la realidad es que el PP y las instituciones que le son afines detuvieron el pasado miércoles a gente frente a sus hijos por sus ideas. Algo que ni me has preguntado ni seguramente me preguntará nadie. Me parece brutal en cualquier democracia plena europea. Repito: se detuvo a gente frente a sus hijos el miércoles por sus ideas, se registraron sus casas simplemente por sus ideas. Hubo veinte personas que durmieron en la cárcel simplemente por sus ideas. Ni me los has preguntado ni me lo preguntará nadie. La pregunta es por qué. La respuesta es porque así el PP gana elecciones.

Pero fue una orden de un juez.

¿Te parece normal que la gente duerma en la cárcel por sus ideas o por esconder sobres con papeletas electorales? ¿Te parece normal que se detenga a gente frente a sus hijos? ¿Te parece normal que se persiga a gente por sus ideas? Me parece absolutamente anormal. Y lo pensaría de cualquiera que pensara de manera muy diferente a mí.

¿Por lo tanto dice que son detenciones políticas y ajenas a la investigación, que no tenían base jurídica?

Lo malo es que sí tenían fundamento jurídico, hay un juez que lo ordena. Otra cosa es la decencia en el sentido democrático.

¿Cree que ese juez tuvo una orden o estuvo relacionado con el Gobierno?

Encuentro absolutamente anormal que se detenga a gente por sus ideas.