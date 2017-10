Jordi Évole publica el tuit más exitoso de su trayectoria en la red social

El periodista Jordi Évole, que tiene más de 3.1000.000 seguidores en Twitter, ha publicado este domingo el mensaje más difundido de todos los que ha publicado en esa red social.

"Los que idearon este plan para evitar el referéndum, igual no saben que lo que han provocado es que hoy Cataluña se vaya definitivamente", ha escrito el director de Salvados cerca de las diez de la mañana, tras las primeras cargas de la Policía y la Guardia Civil en los colegios del referéndum.

Los que idearon este plan para evitar el referéndum, igual no saben que lo que han provocado es que hoy Cataluña se vaya definitivamente. — Jordi Évole (@jordievole) 1 de octubre de 2017

El mensaje ha superado en tres horas los 40.000 retuits y los 42.000 me gusta. Según la herramienta Favstar, el tuit más difundido del periodista hasta hoy era uno que publicó hace 44 días y que decía: "No difundamos el odio de los que odian. Creo que hoy no toca eso. Somos más. Muchos más. Solidaridad, respeto, rigor.#Barcelona".

Esas palabras consiguieron 37.000 'me gusta' y 24.000 retuits.