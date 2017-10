Se llama Jagmeet Singh y es el nuevo fenómeno de pasas de la política de Canadá. Porque el domingo se convirtió en el líder del izquierdista NDP, el Nuevo Partido Demócrata; porque será el encargado de medirse en 2019 contra el primer ministro actual, Justin Trudeau, de los liberales; porque es un hipster que tiene 83.000 seguidores en Twitter y casi 95.000 en Instagram; porque enamora su pose de gentleman que apuesta por la vida natural, la pelea por los derechos de la mujer, los homosexuales y los refugiados; por todo eso y porque es un abogado sij originario del Punjab que se ha convertido en el primer político no blanco que comanda un partido en el país norteamericano y, por tanto, tiene opciones de ser jefe de gobierno.

Su conquista de los cielos comenzó en mayo, cuando anunció su candidatura para sustituir a Thomas Mulcair como líder del partido. El pasado domingo, a sus 38 años, obtuvo el 54% de los votos de sus compañeros y militantes, derrotando a tres rivales para convertirse en el nuevo jefe del NDP.

Thank you, New Democrats. The run for Prime Minister begins now 🇨🇦#LoveAndCourage pic.twitter.com/FDUem3pfGT