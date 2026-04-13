Viajan a China, le dicen a un ciudadano que son españoles y ojo a lo que suelta de Sánchez: dice mucho de cómo le ven allí

Los creadores de contenido Dennís y Gabi son una pareja que ha emprendido la aventura de viajar por el mundo y uno de sus grandes retos ha sido el de viajar por China en un coche chino. Por ello iniciaron el proyecto 'Cuadernos de viaje' en redes sociales (@cuadernodeviaje) para enseñar su día a día.

Un día, mientras paseaban por un parque, se encontraron con un ciudadano chino al que, tras iniciar una conversación, le indicaron que eran españoles y entonces hablaron por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Lo que ha opinado el ciudadano sobre él no tiene ningún desperdicio.

"¿Todos ustedes son de España, verdad? Yo realmente valoro a vuestro primer ministro, muy valiente. Los españoles son las mejores personas del mundo ahora mismo", les ha comentado en primera instancia al principio del vídeo, que ha acumulado más de 22.000 visitas en apenas unas horas (y subiendo).

"Sánchez dice NO"

En inglés, el ciudadano chino les ha comentado que, por ejemplo, su país parece querer tener una "buena" relación con EEUU, sin embargo, ha destacado que Sánchez a Trump le ha dicho inmediatamente "NO", haciendo alusión al "no a la guerra" que el presidente del Gobierno pronunció tajante ante la guerra en Irán a causa de los bombardeos estadounidenses e israelíes.

"¿Vosotros no apoyáis la guerra en Irak, verdad?", les ha preguntado de repente. Ante la negativa de Dennís y Gabi. "Muy bien", ha valorado el ciudadano.

Y este lunes, Sánchez en China

Ha coincidido que este lunes Pedro Sánchez ha viajado a China, en la que ha intervenido en una conferencia en la universidad de Pekín. Uno de los medios de comunicación más influyentes de allí, ChinaDaily, le dedicó un extenso artículo de opinión. El articulista Yu Qingyi destaca que la visita, que se produce cinco meses después de la visita del rey Felipe VI, demuestra que las relaciones entre China y España siguen "fortaleciéndose".