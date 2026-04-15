El principal periódico económico de Francia resume en una frase demoledora como ninguna lo que está haciendo Pedro Sánchez

El diario francés Les Echos, el principal periódico económico de Francia, ha analizado la regularización extraordinaria de inmigrantes indocumentados a la que ha dado luz verde el Gobierno de Pedro Sánchez.

El rotativo resume la cuestión en el titular con una frase potente: "Desafiando la tendencia del resto de Europa, España lanza un programa de regularización para 500.000 inmigrantes indocumentados".

Explica que esta medida, que "va en contra de la tendencia del resto de Europa", persigue un doble objetivo: "Paliar la escasez de mano de obra y reconocer los derechos de los trabajadores ya presentes en el país".

La diferencia respecto a otros países europeos

"Va en contra de las restrictivas políticas migratorias implementadas en otros países de la Unión Europea. El gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez la presenta como un gesto social, pero sobre todo como una necesidad económica para apoyar el crecimiento de un país que sufre una grave escasez de mano de obra", profundiza Les Echos.

En cualquier caso, el periódico francés señala que "la principal diferencia con respecto a otros países europeos" es que, "según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), de las más de 800.000 personas que residen actualmente de forma irregular en España, casi el 90% proceden de Latinoamérica".

De hecho, las últimas cifras del INE indican que hay 760.000 latinoamericanos sin estatus de residencia legal, entre ellos 288.000 colombianos, 107.000 peruanos, 90.000 hondureños y 63.200 venezolanos.

"Estamos reconociendo una realidad"

Les Echos recoge la opinión de Raymond Torres, jefe de previsiones económicas de Funcas, quien cree que el impacto de la medida debería ser positiva porque "se trata de personas que ya están en España: "Estamos reconociendo una realidad: las personas que ya trabajan tendrán derechos, estarán mejor integradas y contribuirán más a la economía del país mediante el pago de cotizaciones a la seguridad social e impuestos".

Mientras, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que la regularización de "más de un millón de migrantes irregulares" es "inhumana", "injusta", "insegura" e "insostenible", al tiempo que va en contra de la política de la Unión Europea y de la "mayoría de los españoles". Dicho esto, se ha comprometido a "utilizar todos los instrumentos" a su alcance "para mitigar" los "disparates" que, a su juicio, está promoviendo el Gobierno de Pedro Sánchez.