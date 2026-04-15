Trump lanza otro mensaje al papa León XIV y le suelta esto sobre Irán: "¿Alguien puede decirle...?"

El presidente de EEUU, Donald Trump, tras desembarcar del Air Force One, a su llegada a la Base Conjunta Andrews en Maryland, el 12 de abril de 2026.

Donald Trump no afloja. Ni con Irán. Ni con el Vaticano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a cargar contra el papa León XIV en un nuevo mensaje que eleva aún más la tensión entre ambos, en plena escalada verbal por la guerra en Oriente Medio.

Y lo ha hecho con una frase que no ha pasado desapercibida.

"¿Alguien puede hacer el favor de decirle al papa León que Irán ha matado al menos a 42.000 manifestantes inocentes...?", escribió en su red social Truth Social, en un mensaje directo y sin matices en el que insiste también en que es "absolutamente inaceptable" que Teherán pueda tener armas nucleares.

No es un comentario aislado. Es un nuevo capítulo.

Un choque que va a más

El enfrentamiento entre Trump y el pontífice no es nuevo, pero en las últimas horas ha escalado claramente. El propio mandatario ya había criticado abiertamente al papa, al que calificó de "débil" y "terrible en política exterior".

Ahora va un paso más allá.

No solo cuestiona su postura, sino que directamente pide que "alguien le diga" lo que, según él, está ocurriendo en Irán. Un tono que rompe cualquier protocolo habitual en las relaciones entre la Casa Blanca y el Vaticano.

Y que confirma que el choque ya es frontal.

Vance se suma: debería "tener cuidado"

Mientras, el vicepresidente de EEUU, JD Vance, se ha sumado a la polémica declarando que su paisano el papa debe "tener cuidado" cuando habla de teología. Argumentó que el papa, quien ha dicho que Jesús "nunca está del lado de aquellos que una vez empuñaron la espada y hoy lanzan bombas", no estaba teniendo en cuenta conflictos como la Segunda Guerra Mundial.

"¿Estaba Dios del lado de los estadounidenses que liberaron a Francia de los nazis? ¿Estaba Dios del lado de los estadounidenses que liberaron los campos del Holocausto y a esas personas inocentes, a quienes sobrevivieron al Holocausto? Sin duda, creo que la respuesta es sí", dijo en un evento de Turning Point USA en Athens (Georgia).

Vance, que es católico y se reunió con el sumo pontífice en mayo, dijo que le gusta cuando el papa opina sobre temas como el aborto, la inmigración o "asuntos de guerra y paz", pero que a veces no está de acuerdo con él. "Ahora bien, por supuesto, podemos discrepar sobre si este o aquel conflicto es justo, pero creo que, de la misma manera que es importante que el vicepresidente de los Estados Unidos sea cuidadoso cuando hablo de asuntos de política pública, creo que es muy, muy importante que el papa sea cuidadoso cuando habla de asuntos de teología", dijo.

El papa responde… y no se mueve

Desde el otro lado, León XIV no ha dado marcha atrás. Al contrario.

El pontífice, que ya se ha pronunciado en varias ocasiones contra la ofensiva estadounidense sobre Irán, ha insistido en sus mensajes de paz y ha dejado claro que no piensa rebajar el tono.

"No tengo miedo", aseguró durante su viaje a África, en unas declaraciones que funcionan como respuesta directa al pulso abierto con Washington.

Su posición es clara. Y no cambia.

Guerra, política… y relato

Más allá del enfrentamiento personal, lo que subyace es una diferencia profunda en la forma de entender el conflicto. Trump defiende la presión máxima sobre Irán y justifica la ofensiva como una medida necesaria para frenar su programa nuclear.

El papa, en cambio, insiste en la vía diplomática y en la necesidad de rebajar la tensión.

Dos discursos. Dos visiones. Y un choque que ya no se esconde.

"AMERICA HA VUELTO"

Trump cerró su mensaje con otra de sus habituales consignas: "AMERICA HA VUELTO".

Una frase que funciona casi como resumen de su posición. De su forma de actuar. De su manera de entender el liderazgo internacional.

Sin matices. Sin concesiones. Y, en este caso, sin intención de dar un paso atrás. Porque si algo queda claro en este nuevo episodio es que el pulso entre Washington y el Vaticano no solo sigue abierto.

Va a más.