Kaja Kallas, jefa de Exteriores de la UE: "La guerra de Ucrania y la de Oriente Medio son la mayor violación al derecho internacional desde la Segunda Guerra Mundial"

La alta representante de la política exterior europea, Kaja Kallas, ha lanzado una advertencia poco habitual por su dureza: el orden internacional, tal y como se conocía desde mediados del siglo XX, se está resquebrajando a la vista de dos conflictos que, a su juicio, marcan un punto de inflexión histórico. Para Kallas, tanto la guerra en Ucrania como la escalada en Oriente Medio no son crisis aisladas, sino síntomas de una erosión profunda de las reglas globales.

Durante su intervención ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York, la diplomática estonia estableció un paralelismo directo entre ambas guerras. Según defendió, la invasión rusa de Ucrania y la inestabilidad en Oriente Medio constituyen el mayor desafío al derecho internacional desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Un sistema internacional bajo presión

El núcleo de su mensaje fue claro: las normas que han regulado las relaciones entre Estados durante décadas están perdiendo peso frente a una lógica más cruda, basada en la fuerza. Kallas habló abiertamente de un "colapso" del marco jurídico internacional, señalando que tanto en Europa como en Oriente Medio se están ignorando principios fundamentales recogidos en la Naciones Unidas.

En su análisis, la ofensiva rusa iniciada en 2022 representa uno de los ejemplos más flagrantes de esa deriva. Moscú, dijo, ha traspasado líneas rojas que durante décadas parecían inquebrantables. Pero no se quedó ahí: también incluyó la reciente escalada en Oriente Medio —con la implicación de Estados Unidos e Israel frente a Irán— dentro de esa misma dinámica de deterioro sistémico.

Más que comparar conflictos, Kallas trazó una narrativa común: la de un mundo que se aleja de las reglas compartidas y entra en una fase de competencia abierta entre potencias.

El regreso de la política de poder

Uno de los conceptos clave de su intervención fue el de "política de poder coercitiva". Con esta expresión, la jefa de la diplomacia europea quiso describir un escenario en el que los equilibrios ya no dependen tanto de acuerdos multilaterales como de la capacidad militar y la presión estratégica.

Kallas fue especialmente crítica con la idea de una "multipolaridad" idealizada. A su juicio, un sistema con varios polos de poder no garantiza estabilidad si no existen normas comunes que limiten la actuación de los Estados. De hecho, advirtió de que, históricamente, los periodos sin reglas claras han desembocado en conflictos de gran escala.

En otras palabras, el problema no es solo quién tiene el poder, sino bajo qué condiciones lo ejerce. Y, según su diagnóstico, esas condiciones están desapareciendo.

Oriente Medio y el riesgo de escalada

El contexto inmediato de sus declaraciones añade urgencia al mensaje. La frágil tregua en Oriente Medio pende de un hilo, mientras crecen las tensiones tras el endurecimiento de la postura estadounidense. El presidente Donald Trump anunció recientemente medidas de presión adicionales contra Irán, incluyendo un bloqueo naval en el estratégico estrecho de Ormuz.

Este paso no es menor. Por esa vía transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial, lo que convierte cualquier alteración en un problema global. La amenaza de interrupciones ya ha generado inquietud en Europa, donde el impacto energético empieza a sentirse con claridad.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cifró en decenas de miles de millones el sobrecoste energético derivado de la crisis. Bruselas trabaja contrarreloj en medidas de emergencia que incluyen apoyo al almacenamiento de gas y una aceleración de la transición energética para reducir la dependencia exterior.

Entre la oportunidad y el abismo

Pese al tono sombrío, Kallas dejó un pequeño margen para el optimismo. La actual tregua, aunque inestable, podría abrir una ventana para la negociación si las partes optan por rebajar la tensión. Sin embargo, su mensaje general apunta en la dirección contraria: el riesgo de que el conflicto se amplíe y arrastre a más actores sigue siendo elevado.

En conjunto, su intervención no solo describe el presente, sino que plantea una advertencia a futuro. Si las normas internacionales continúan debilitándose, el escenario que se dibuja es el de un mundo fragmentado en esferas de influencia, donde la ley del más fuerte vuelva a imponerse.

Más que una declaración puntual, lo de Kallas suena a diagnóstico de época: el orden surgido tras la Segunda Guerra Mundial ya no es incuestionable, y su sustituto, si llega, podría ser bastante menos previsible.