Antón Losada ve el último mensaje de Santiago Abascal y define a Vox como muy pocos han hecho antes

El periodista y analista político Antón Losada ha pasado este lunes por Hoy por hoy, donde se ha referido a la derrota del primer ministro húngaro Viktor Orbán en las elecciones del país, con la que pone fin a 16 años de mandato.

La victoria de su opositor Péter Magyar enfadó especialmente al líder de Vox, Santiago Abascal, quien ha publicado un mensaje en X, asegurando que "Hungría era la única nación de Europa a salvo de la invasión islamista".

"La derrota de Víctor Orban la pone en peligro. Orban deja una Hungría mucho mejor de la que recibió. Y deja una honda huella en todas las fuerzas patriotas de Europa", añadió seguidamente el líder de Vox.

Sus declaraciones han sido recogidas por Antón Losada, quien ha asegurado que "pase lo que pase, acaba en Pedro Sánchez". "Es una obsesión que roza la patología", ha señalado, que ha criticado que se traslade el debate de la actualidad de Hungría al contexto nacional sin matices.

"No sabe qué decir"

"Lo quitas de Pedro Sánchez y no sabe qué decir. No tiene discurso, no tiene modelo, no tiene política", ha añadido el periodista gallego. "En el momento que el contexto varía mínimamente y sus grandes referentes empiezan a pinchar, Abascal pincha", ha señalado.

"Es una franquicia. No tiene personalidad, no tiene política y no tiene proyecto", ha continuado Antón Losada, quien ha asegurado que Vox depende directamente de liderazgos como los de Donald Trump u Orbán.

No es la primera vez que Antón Losada ha criticado a Vox abiertamente. Tras un tuit de Abascal en el que se solidarizaba con las víctimas del descarrilamiento del tren de Adamuz, ocurrido el pasado mes de enero, el analista gallego le mandó un mensaje muy claro.

"No puedo confiar en la acción de este gobierno. Nada funciona bajo la corrupción y la mentira. Espero que la profesionalidad y la entrega de los servicios de emergencia y sanitarios suplan la incapacidad manifiesta del poder político", dijo Abascal.

La respuesta de Antón Losada no se hizo esperar, dejando muy claro lo que pensaba -y piensa- del político vasco. "La víctimas de la Daña aún esperan el dinero que les robasteis, Santiago", le contestó, en referencia a la información que apunta a Revuelta, la asociación juvenil vinculada a Vox, habría hecho un presunto desvío de los fondos recaudados para ayudar a los afectados por la DANA.