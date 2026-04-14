Feijóo llama a Sánchez "el Orbán del Sur" y Óscar Puente responde dándole donde más duele

Alberto Núñez Feijóo ha intervenido este martes en el Congreso y, como ya es habitual, ha vuelto a cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Lo ha hecho ante sus diputados y senadores, dejando de nuevo muy claro que el PP está "absolutamente en contra de la regularización masiva de un millón de migrantes irregulares".

Durante la comparecencia, Feijóo ha asegurado que el deber de su partido es "trabajar en la recta final de esta legislatura conscientes de que eso es también lo que pide la mayoría de los españoles".

Inmediatamente después, el líder del PP ha utilizado un curioso término para hablar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegurando que lo que también piden la mayoría de los españoles es "liberar a Europa del Orban del Sur".

"El culpable está claro. Se llama Pedro Sánchez Pérez-Castejón y es el máximo responsable del deterioro en el que vive la sociedad española", ha añadido Feijóo en el Congreso.

"Pensé que era una gilipollez exclusiva de Cayetana"

Unas declaraciones que han llegado hasta el ministro de Transportes Óscar Puente, quien ha publicado un mensaje en X comentándolas. "Pensé que lo del 'Orban del Sur' era una gilipollez exclusiva de Cayetana (Álvarez de Toledo) para que alguien le hiciera casito", ha comenzado diciendo.

"Pero no, forma parte del argumentario de esta panda de indocumentados, que ni con todo el fuego mediático, económico y judicial se ve capaz de llegar al gobierno", ha señalado Puente, quien ha destacado la incapacidad del líder del PP para sacar a Pedro Sánchez de La Moncloa.

Unas palabras muy contundentes con las que el ministro de Transportes ha salido en defensa de Pedro Sánchez. Cabe recordar que las declaraciones de Feijóo se han producido tras el anuncio del Gobierno de empezar con la regularización extraordinaria de más de medio millón de personas que residen en España sin papeles en regla.