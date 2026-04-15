Adiós al frío y a la lluvia: la Aemet avisa que estas zonas llegarán a los 30ºC

Seguro que en los últimos días has vuelto a sacar el abrigo del armario. Las temperaturas experimentaron un fuerte descenso el fin de semana, y el frío se ha mantenido hasta el día de hoy.

Pero el ambiente invernal tiene las horas contadas. A partir de mañana las temperaturas van a aumentar en muchas zonas de la península. En algunos casos se llegará a los 30ºC, algo más propio del mes de junio que de abril.

La Aemet asegura el tiempo anticiclónico durante el resto de la semana. Es decir, apenas se registrarán lluvias (sólo en el cuadrante norte podrían haber algunos chubascos aislados) y el calor se apoderará de gran parte del país.

El jueves ya se registrarán máximas de 27ºC en el interior de Andalucía, similar a lo que puede ocurrir en zonas del oeste peninsular.

Pero sin duda será en la jornada del viernes cuando notes el incremento de temperaturas. Las máximas alcanzarán los 30ºC en provincias como Jaén y Zaragoza, mientras que Cádiz, Toledo o Cáceres se quedarán muy cerca de este registro. En Canarias también se rozarán estas temperaturas, y además los cielos podrían estar cubiertos por la calima.

El sábado continuará la misma tendencia. Tanto en Cataluña como en el centro peninsular podría haber máximas de 30ºC, al igual que en Andalucía, Canarias y Aragón. Sólo en el norte peninsular se librarán del calor, con máximas de 22ºC.

El domingo no descenderán las temperaturas. De hecho, en Extremadura se podría llegar a los 32ºC, algo atípico en un mes de abril. Son temperaturas más propias del verano que de comienzos de la primavera, tal y como asegura la Aemet.

En definitiva, tendrás una semana de cielos despejados y en la que tendrás que recurrir a la manga corta. La semana que viene podría comenzar con la misma tendencia, aunque aún es pronto para asegurarlo.

La primavera será más calurosa de lo normal, según la Aemet

Teniendo en cuenta que el mes de abril ha echado a andar con temperaturas más parecidas a las del verano, es normal que surja una pregunta: ¿seguirá haciendo calor durante toda la estación?

En sus previsiones estacionales, la Aemet ya predijo que la primavera tendrá temperaturas más altas para lo que es habitual en esta época del año. Todo parece indicar que esta previsión se está cumpliendo, aunque todavía podría haber algunos episodios fríos de aquí a que llegue el verano.