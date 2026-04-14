Expulsado un diputado de Vox del Congreso tras encararse con la Mesa en pleno debate

El Pleno del Congreso de los Diputados ha vivido este martes un nuevo episodio de tensión parlamentaria. El diputado de Vox José María Sánchez García ha sido expulsado de la sesión tras recibir tres llamadas al orden por parte de la Presidencia.

El incidente se produjo durante el debate de una iniciativa del PSOE sobre el llamado "bibliocausto", centrada en reconocer a libreros y bibliotecarios que protegieron libros durante el franquismo. Mientras intervenía el diputado de ERC Francesc Marc Álvaro, Sánchez García comenzó a protestar desde su escaño.

Tres avisos y expulsión inmediata

La situación fue escalando en pocos minutos. Primero, el diputado recibió una llamada al orden. Después, abandonó su escaño y se dirigió a la Mesa del Congreso para protestar ante una letrada, lo que provocó una segunda advertencia.

Finalmente, se encaró con el vicepresidente primero de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que presidía la sesión en ese momento.

Al no atender a los avisos, se aplicó el reglamento: tres llamadas al orden implican la expulsión automática del hemiciclo. Como consecuencia, el diputado no pudo participar en el resto de debates ni votaciones del día.

La versión de Vox

Desde Vox han ofrecido una versión distinta de lo ocurrido. Según el partido, el diputado de ERC Jordi Salvador habría insultado a Sánchez García llamándole "analfabeto, nazi o asesino", entre otros términos.

La formación asegura que su diputado pidió la palabra a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para responder, pero no se le concedió. Tras ello, decidió bajar de su escaño, lo que acabó derivando en su expulsión.

La respuesta de la Presidencia

Fuentes de la Presidencia del Congreso han señalado que Armengol habló posteriormente con el diputado. El mensaje fue que los insultos no están permitidos, pero subir a la tribuna sin autorización vulnera el reglamento.

Es decir, independientemente del origen del conflicto, la actuación del diputado fue considerada incorrecta desde el punto de vista normativo.

El incidente se produjo en un contexto especialmente delicado. La iniciativa del PSOE abordaba el reconocimiento a quienes protegieron libros durante el franquismo, un tema vinculado a la memoria histórica y que suele generar fuertes tensiones políticas.