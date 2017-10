Rifirrafe en Twitter entre Antonio Banderas y Almudena Ariza

El escándalo que rodea al productor Harvey Weinstein no deja de crecer según pasan los días al aumentar de manera vertiginosa la lista de actrices y modelos que han denunciado casos de acoso sexual por parte del que estaba considerado como una de las figuras más importantes de Hollywood.

Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Mira Sorvino, Ashley Judd, Léa Seydoux y Asia Argento son sólo una muestra de las mujeres que han denunciado estos episodios que van desde presuntos comportamientos sexuales abusivos a supuestas violaciones en los que Weinstein figura como acusado.

Las revelaciones que se han conocido en los últimos días acerca del cofundador de Miramax y The Weinstein Company, tras dos reportajes de The New York Times y The New Yorker, han provocado una enorme polémica en Hollywood.

Estrellas como Meryl Streep, Kate Winslet, Jennifer Lawrence y Jessica Chastain han condenado duramente el comportamiento de Weinstein, a las que se han sumado Emma Watson o Cate Blanchett, y actores como Colin Firth, Mark Ruffalo, George Clooney o Christian Slater.

Este jueves, sin embargo, la periodista de TVE Almudena Ariza lamentó en Twitter el "silencio entre las estrellas españolas que trabajaron con # Weinstein, el acosador sexual de Hollywood". Y entre ellas citaba a Penélope Cruz, Banderas, Almodóvar...

Silencio entre las estrellas españolas que trabajaron con #Weinstein, el acosador sexual de Hollywood. Penélope Cruz, Banderas, Almodóvar... — Almudena Ariza (@almuariza) 11 de octubre de 2017

Penélope Cruz sí que condenó "el abuso de poder" del Weinstein, que fue el productor de Vicky Cristina Barcelona, la película que le llevó a ganar el Oscar. Añadió que "es absolutamente inaceptable". "Las historias que han aparecido durante los últimos días sobre Harvey Weinstein me han dejado extremadamente triste y asombrada", indicó Cruz en una nota remitida al portal BuzzFeed News. "Obviamente, yo no conocía esa parte de él", agregó.

Tras el tuit de Almudena Ariza reaccionó Antonio Banderas, que se quejó de que nadie de TVE se hubiese puesto en contacto con él. "Quizá sea porque nadie ha contactado conmigo a pesar de afirmarlo usted en el telediario de @ rtve", lamentó. "Si me pregunta le diré lo que es obvio. Me parece inadmisible la actitud de este señor. Supongo que la justicia USA tendrá algo que decir", añadió.

Quizá sea porque nadie ha contactado conmigo a pesar de afirmarlo usted en el telediario de @rtve — Antonio Banderas (@antoniobanderas) 12 de octubre de 2017

Si me pregunta le diré lo que es obvio. Me parece inadmisible la actitud de este señor. Supongo que la justicia USA tendrá algo que decir. — Antonio Banderas (@antoniobanderas) 12 de octubre de 2017

Pero la cosa no quedó ahí, puesto que Ariza mostró una captura de WhatsApp en la que el equipo del actor respondía a la periodista que Antonio Banderas estaba "en un rodaje y prefiere no hacer declaraciones sobre el tema".