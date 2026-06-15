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Lo que lleva Cucurella en la camiseta en el España-Cabo Verde ha pasado desapercibido
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Lo que lleva Cucurella en la camiseta en el España-Cabo Verde ha pasado desapercibido 

Pero es muy importante. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
ATLANTA (United States), 15/06/2026.- Marc Cucurella (L) and Gavi (R) of Spain during the hydration break in the first half of the FIFA World Cup 2026 group stage match Spain vs Cabo Verde, in Atlanta, USA, 15 June 2026. (España) EFE/EPA/RONALD WITTEK
Cucurella y Gavi en la pausa de hidratación en el MundialEFE

Este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá es muy especial para cientos de futbolistas, sobre todo para los que van por primera vez al evento deportivo más importante del mundo a representar a su país. 

Como ha contado el diario AS, este año hay una novedad: todos aquellos futbolistas que debuten en el mundial de fútbol llevarán un parche exclusivo. Por eso jugadores como Lamine Yamal o Cucurella lo llevan incrustado en la manga derecha de la camiseta. 

De hecho, este último ha sido noticia en toda España después de que este lunes se anunciase su fichaje por el Real Madrid en una operación que se ha llevado en secreto y que fue anunciada el domingo por sorpresa por el periodista Fabrizio Romano. 

Además de Cucurella y de Lamine Yamal —que no juega de titular contra Cabo Verde— hay otros ilustres debutantes en la cita mundialista como Erling Haaland con Noruega, Olise con Francia y Luis Díaz con Colombia. 

En cuanto al partido de España frente a Cabo Verde, los de Luis de la Fuente han tenido numerosas ocasiones en la primera parte pero el portero caboverdiano se ha convertido en el Iker Casillas de 2010. 

En el extranjero, además del tema futbolero, lo que más ha llamado la atención es la sudadera con la que ha salido España al terreno de juego, en el momento en el que sonaban los himnos. 

"Si parece que la han sacado de un basurero", "Qué chaqueta tan fea de España", "Estoy en shock con esta chaqueta. Qué necesidad" y "¿Alguien me explica por qué llevamos esta chaqueta? Qué cosa más fea, tú, estoy llorando" son algunos de los comentarios que se han podido ver en redes. 

La sudadera, de color azul oscuro, parecía de un tejido similar al látex. Estos comentarios contrastan con los elogios de la segunda equipación blanca que tanto ha gustado dentro y fuera de España. 

Álvaro Palazón
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Jefe de Virales de El HuffPost. Licenciado en Periodismo por la Universidad Miguel Hernández de Elche, lleva una década en El HuffPost, donde llegó en 2016 para la sección de Tendencias. Ha hecho programas como 'Los vecinos de arriba', podcast en Prisa como 'No es para tanto' y actualmente tiene la sección gastronómica Huffeando con Pablo, con el influencer Cenando con Pablo.

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