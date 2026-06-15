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El futbolista Rafa Mir, condenado a 8 años y medio de prisión por agresión sexual y lesiones
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El futbolista Rafa Mir, condenado a 8 años y medio de prisión por agresión sexual y lesiones

Un segundo acusado, futbolista y amigo de Mir, ha sido condenado a 2 años de prisión por los delitos de agresión sexual, contra la integridad moral y lesiones leves.

Redacción HuffPost
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El futbolista Rafa Mir, en una imagen de archivo.
  El futbolista Rafa Mir, en una imagen de archivo.Jose Manuel Alvarez/Quality Sport Images/Getty Images

La Justica valenciana publica la sentencia contra el futbolista Rafa Mir. La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a 8,5 años de prisión al deportista por un delito de agresión sexual y otro de lesiones, tal y como ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Un segundo acusado, también futbolista y amigo de Mir, ha sido condenado a 2 años de prisión por los delitos de agresión sexual, contra la integridad moral y lesiones leves.

La sentencia, que ha sido notificada este lunes a las partes y que no es firme, establece una indemnización de 64.000 euros a favor de la víctima del primer condenado y de 6.280 euros para la denunciante del segundo.

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