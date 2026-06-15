Lo que ha pasado cuando Lamine Yamal ha entrado en el partido dice mucho de cómo le ven

Rozaba el minuto 70 de partido cuando Lamine Yamal ha entrado al campo. La selección española estaba atascada, teniendo ocasiones de todos los colores pero sin el premio de romper el marcador.

Poco después de que comenzara la segunda parte, que ha comenzado con los mismos futbolistas que en la primera por parte de España, Lamine Yamal y Mikel Merino han saltado a calentar para prepararse para su entrada al terreno de juego.

España necesitaba un cambio y, aunque a ojos de Mario Suárez, uno de los comentaristas del partido junto a Vero Boquete y el narrador Juan Carlos Rivero, estaba siendo quizá un poco tarde, finalmente han salido Yamal y Merino al terreno de juego, sustituyendo a Gavi, que había sido la novedad en el 11 de la alineación titular.

70.000 personas dictan sentencia con Lamine Yamal

Sin embargo, ha llamado mucho la atención lo que ha pasado cuando ha entrado Lamine Yamal. El estadio ha roto en gritos y vítores en cuanto la estrella de la selección entraba en el campo, con toda la presión sobre sus hombros de intentar cambiar las tornas del partido y romper la igualdad en el marcador.

Tras dos meses de lesión, las 70.000 personas que había en el Mercedes Benz Stadium (Atlanta, EEUU) han aplaudido el regreso del extremo derecho. Ha sido una manera muy clara de demostrar cómo le ven no solo en el panorama nacional, donde la esperanza está puesta en él, sino también en el extranjero, en el que ya le ven como uno de los mejores jugadores del momento.

Sobre el minuto 80 Luis de la Fuente sacaba al campo a Dani Olmo, que habitualmente venía siendo titular en los partidos de la selección. Ha sustituido a Ferran Torres, que también ha tenido ocasiones por puñados, pero que la mala suerte y puntería le han jugado una mala pasada, con un travesaño y disparos desviados que han desesperado a muchos en redes sociales.