Lo que ha hecho el portero de Cabo Verde justo al acabar el partido lo resume absolutamente todo 

Vozinha, el portero de Cabo Verde, pasará a la historia de España en los Mundiales. El jugador de G. D. Chaves de la Segunda División de Portugal ha sido el protagonista del debut de La Roja en el Mundial porque lo ha parado todo.

España no ha podido pasar del empate a cero ante un rival en teoría muy inferior y buena parte de la culpa la tiene Vozinha, que ha hecho un partido espectacular y que ha provocado miles de comentarios elogiosos en las redes sociales.

De hecho, el guardameta, que tiene 40 años, ha acabado el partido llorando, como han recogido las cámaras de televisión, y es una imagen que resumen bien lo que ha tenido que vivir. "El partido de España ha sido muy flojo eso no se puede negar pero el portero de Cabo Verde me da que acaba de hacer el partido de su vida", ha señalado un usuario en X.

El portero Jesucristo

"Que será muy lícito jugar así como cabo verde solo defendiendo pero a mí me parece una mierda y de ser unos cagaos. Eso sí el portero Jesucristo", apunta otro.

"Nunca fue el portero de cabo verde era Iker Casillas de 20 años disfrazado volviendo en el tiempo y salvando el futbol dándole un baño de humildad a Lamine Yamal y la selección española", señala otro.

Cabo Verde resistió y sumó un punto en su debut mundialista. Luis de la Fuente no dio con la tecla. Sorprendió con Gavi como extremo izquierdo de inicio, pero más allá de dos recuperaciones altas no tuvo presencia ofensiva. El seleccionador buscó soluciones pero no las encontró. Consciente de la presión de liderar a una de las grandes favoritas, la corbata que lució en la primera parte le apretó más y más con el paso de los minutos. Tanto que en la segunda ya no la lució.