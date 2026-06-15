'Pasapalabra' pone fecha a lo inevitable: fin de El Rosco y nueva prueba final

La noticia sacudió al mundo de la tele hace menos de un mes. Tras años de litigios, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia que obligaba a Atresmedia a cesar la emisión de 'El Rosco' del concurso Pasapalabra, al considerar que esa prueba final constituye una obra protegida por la propiedad intelectual, cuya titularidad es de la empresa MC&F.

Desde ese día, el grupo Atresmedia sabía que la prueba final del programa líder de la tardes en la televisión española tenía fecha de caducidad, pero la alargaron hasta que se ejecutase en firme la sentencia, con lo que pudieron seguir emitiendo los capítulos ya grabados.

Además, nunca se plantearon la cancelación del programa más visto en la tarde de la televisión española desde que comenzó su emisión. El mismo Roberto Leal, su presentador, lo confirmó a este medio: "Pasapalabra va a seguir en Antena 3. Pasapalabra está en Antena 3 y el presentador, espero por mi propio bien, y entiendo que sí por la casa en la que trabajo, va a seguir. Roberto Leal sigue en Pasapalabra".

En esa entrevista, también adelantó que ya había un equipo enfocado en encontrar una solución y trabajar para que el concurso siga siendo lo que es: un programa divertido, de entretenimiento cultural y que sea una cita cada tarde".

Este lunes, Pasapalabra ha dado un paso definitivo anunciando que el próximo viernes, e estrenará la nueva prueba final.

Y si la Antena 3 ha dado el paso definitivo abandonando su exitoso Rosco, solo queda descubrir qué va a hacer Mediaset con él, pues el grupo de comunicación de Fuencarral alcanzó un acuerdo secreto hace más de un año con MC&F, la productora titular de los derechos, para emitirlo.