El jefe de la Fuerza Aérea alemana avisa a Moscú: "Si se ataca a la OTAN defenderemos cada centímetro de nuestro territorio"

Alemania dispone de recursos para entrar en guerra hoy mismo, según uno de los jefes de su ejército

¿Qué pasaría si Rusia acaba atacando el territorio de la OTAN? Aunque la posibilidad no parece cercana en este momento, los ejércitos de los países OTAN están preparados por si sucede.

Así lo ha afirmado el inspector general de la Fuerza Aérea alemana, Holger Neumann, en una entrevista con el diario británico The Telegraph. Según este alto mando, la fuerza área alemana está lista para "combatir esta misma noche" a Rusia si fuese necesario.

"Entraríamos con todos los recursos que tenemos en Alemania, por supuesto con la fuerza aérea, pero también dentro de la OTAN, para defender nuestro país, nuestros valores, nuestra gente y nuestra alianza", expone Neumann en la entrevista.

En el caso de que hubiese un ataque por parte de Rusia y fuese precisa la actuación de la fuerza aérea, el papel de Alemania se encontraría en el flanco oriental de la OTAN, tal y como ya ha hecho en otras misiones de menor envergadura. Eso sí, Neumann advierte que nunca lo han hecho "a gran escala, es decir, con toda la Fuerza Aérea operativa, y esa es la tarea para las próximas semanas y meses".

La fuerza aérea de la OTAN se ha centrado en los últimos años en labores de reconocimiento y transporte en otros territorios, por ejemplo, Afganistán. Aunque aquí sí que han lanzado ataques aéreos pilotos estadounidense y británicos.

Cabe recordar que los drones rusos ya han provocado daños más allá de Ucrania, por ejemplo, estrellándose contra bloques de vivienda en Rumanía. Esto ha provocado que los países próximos a Rusia pidan más protección a Von der Leyen.

Los europeos ya no consideran a EEUU un aliado

Aunque Neumann plantea una defensa de la OTAN en conjunto, lo cierto es que los ciudadanos europeos desconfían del papel de Estados Unidos en caso de que el conflicto escale.

Sólo el 11% de los europeos considera que Estados Unidos es un aliado, según un informe elaborado por el grupo de expertos Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR). Esto incluye la desconfianza a que EEUU les defienda en caso de que su país reciba un ataque de Rusia.

Sin embargo, la confianza en otros países europeos es mucho mayor. Y el apoyo a aumentar el gasto en defensa también habría crecido, según el estudio. "Los europeos están cada vez más abiertos a un mayor gasto en defensa y, lo que es crucial, muestran una notable confianza en que los países vecinos acudirían en su ayuda en caso de crisis", asegura Jana Kobzová, coautora del informe.