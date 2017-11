ERC admite que el Govern no estaba preparado para hacer efectiva independencia

El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha admitido hoy que el Govern "no estaba preparado para hacer efectiva la declaración de independencia ante un Estado autoritario sin límites para aplicar la represión y la violencia", y ha dicho tener "pruebas claras", que no ha especificado, de que esto podía ocurrir.

Sabriá ha corroborado así, en la rueda de prensa posterior a la comisión permanente de ERC, la afirmación realizada por la exconsellera de Enseñanza Clara Ponsatí desde Bruselas, según la cual el Govern no estaba "suficientemente preparado" para "dar continuidad política de forma sólida" a los resultados del referéndum ilegal del 1 de octubre.

El portavoz de ERC no solo ha confirmado esta aseveración sino que también ha reconocido la autocrítica que "todos hemos hecho los últimos días, y hemos evaluado cómo hemos llegado al 1 octubre y al día 27, y lo ocurrido después".

"El Govern -ha subrayado- no estaba preparado para afrontar un Estado autoritario sin límites para aplicar la represión y la violencia", y ha explicado que el Ejecutivo de JxSí tenía "una línea roja infranqueable, que era que no hubiese violencia y que el proceso fuese pacífico".

"PRUEBAS CLARAS"

ERC defiende que la Generalitat hubiera implementado una República si no hubiera violencia, pero asegura que el Govern tenía indicios de que el escenario no sería pacífico: "Ante las pruebas claras de esta violencia, decidimos no traspasar la línea roja".

"Nunca hubiéramos superado la situación de poner en riesgo a los ciudadanos del país", y ha añadido que la independencia sigue siendo el objetivo primordial del partido.

Sabrià ha defendido que no querían "comprobar con muertos" hasta dónde hubiera llegado la repuesta del Estado, y ahora incluirán en el programa electoral el impulso de un proceso constituyente catalán sin poner plazo sobre cuándo debe conseguirse un Estado catalán.

.@sergisabria: "Hem defensat la independència quan érem una minoria i ho seguim fent ara que som majoria i ho farem sempre" pic.twitter.com/8bqDoMuHU9 — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) November 13, 2017