Por qué el remedio casero de Chenoa para sus partes íntimas no sirve para nada

La cantante Chenoa acudió junto a Carlos Latre —su compañero en Tu cara me suena— a divertirse a El Hormiguero (Antena 3).

En un momento de la entrevista, Latre habló con doble sentido de yogures para así sacar el tema. "¿Queréis hablar de yogures, en serio?", preguntó la extriunfita.

"En las reuniones previas de Tu cara me suena, que son las reuniones de jurado con la dirección y el equipo, son reuniones de todo menos de qué vamos a hacer en el programa y en ellas cada uno viene con sus movidas, sus problemas...", explicó Latre, para comentar el tema de los yogures de Chenoa.

"Laura vino con un nuevo remedio casero para...", dijo Latre antes de que Chenoa lo interrumpiese.

"Es que lo están tratando con tan poca naturalidad que va a sonar super raro... Hay remedios caseros como es el yogur que cuando tienes un bajón de defensas, como yo, que he estado mala, pues te pones yogur y la flora se activa", aseguró Chenoa.

"Pero, ¿te tomas el yogur?", preguntó Motos.

"Se lo cataplasma", dijo Latre.

"¿Te lo pones en alguna parte en particular?", incidió Motos.

"En una parte", dijo Chenoa mientras Latre señalaba sus partes íntimas.

El uso de este remedio casero de la cantante ha llamado la atención al periodista Mikel Iturriaga, que denuncia: "Enésima famosa defendiendo una terapia "alternativa" que no sirve para nada".

Enésima famosa defendiendo una terapia "alternativa" que no sirve para nada. https://t.co/lYKYIcW8hk — Mikel Iturriaga (@mikeliturriaga) 2 de febrero de 2018

El doctor Miguel Ángel Laruñea recomienda a la cantante leer al nutricionista Julio Basulto, que trata el tema en un artículo en su blog.

Basulto cita al servicio NHS Choices, el mayor portal de salud del Reino Unido, que fue tajante ante este remedio: "No hay actualmente pruebas de que los probióticos, tales como los que encontramos en ciertos yogures, sean capaces de tratar o prevenir la vaginosis bacteriana".

Y advierte: "Los probióticos no pueden ser recomendados para las afecciones de la vagina".

Chenoa revela en 'El Hormiguero' que usa yogur en sus partes íntimas cuando está baja de defensas https://t.co/4J0iBpQsii Mejor lee a @JulioBasulto_DNhttps://t.co/DYaXe1IA63 — Miguel A. Lurueña (@gominolasdpetro) 2 de febrero de 2018

Esto es lo que dice la escritora Jenny Block en El HuffPostsobre el uso del yogur en las zonas íntimas:

"Ridículo. No, no y no. El yogur es un alimento, lo cual significa que no está hecho para aplicarlo a tu vagina. Aunque utilices un pepino a modo de dildo, lo cual es perfectamente razonable, no es mala idea que lo cubras con un condón. Sólo porque el yogur contenga cultivos vivos no significa que tengas que metértelo en la vagina. Algunas mujeres afirman que tiene un efecto suavizante si lo aplicas sobre la vulva, pero es muy muy poco probable que realmente cure una candidiasis".

Y añade una frase que le dijo su hermana, la doctora Block, cuando le expuso este remedio: "No utilices mierda que no esté específicamente diseñada para esa finalidad. Y además, ¿cómo se supone que te quitas el yogur?".