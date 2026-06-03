Page es muy sincero y revela cómo se siente tras la imputación de Zapatero 

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha pronunciado sobre la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso del rescate de la aerolínea Plus Ultra durante un desayuno informativo organizado por Europa Press.

"La verdad es que personalmente me duele una barbaridad porque nunca me lo imaginé en este papel así económico. Es más, por la experiencia que tengo con él, me parecía incluso una persona que no estaba ni especialmente pendiente de sus gastos, casi diría un poco desastre en sus gastos. Era una persona desprendida", ha comenzado describiendo, destacando que estaba refiriéndose a su faceta como presidente.

Page ha abierto el debate sobre la gestión de los expresidentes una vez abandonan el cargo: "Yo es que creo que en España no hemos tomado conciencia todavía que uno de los temas que hay que regular a fondo son los ex porque nos centramos en el que está mandando, pero es que se van muy jóvenes. A mí me da la impresión que pudiendo irse bien, a gusto, yo desde luego solo aspiro a la jubilación, ahí hay un magma y hay unas tramas y si caes en la trampa...".

Por ello, ha invitado a "hacer una reflexión sobre los ex, no todos porque hay gente que no tiene ningún problema" pero ha planteado la pregunta de "qué pasa el día después de dejar la máxima responsabilidad".

El presidente manchego ha defendido que por supuesto tienen "derecho a estar en el negocio y a hacer actividad privada, por eso no hay ningún problema". "Yo no lo voy a discutir, pero algún tipo de marco legal o algún tipo de regulación de protocolo debe tener porque evidentemente nadie deja de ponerse al teléfono con un expresidente, nadie", ha sentenciado Page.

¿Qué piensa de la declaración?

En ese momento, le han preguntado al presidente de Castilla-La Mancha por lo que él espera de la declaración de Zapatero ante el juez y si confía en que aclare las acusaciones del juez Calama.

"Sí, yo espero ardientemente que lo haga porque sinceramente creo y, además, quiero reconciliarme con la imagen que tengo yo de Zapatero y de su época de presidente. Desconozco verdaderamente qué hay y nunca he estado de acuerdo en sus implicaciones con el régimen venezolano, pero ya por las razones políticas. Es decir, es que si tú te implicas con un régimen que es una dictadura corrupta, pues hombre, de entrada tiene muchas posibilidades de que la gente piense mal", se ha resignado a pensar.

Finalmente, Page ha sentenciado que "el régimen de Venezuela es una dictadura muy corrupta y bastante hostil a las libertades normales de la gente". "Esta es la realidad, va a quedar evidente y dentro de muy poco tiempo se va a terminar sabiendo si Trump no lo tapa", ha rematado.