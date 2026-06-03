Leo Messi, premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

Leo Messi ha sido galardonado con el premio Princesa de Asturias de los Deportes este 2026, a las puertas del que será el sexto Munidal de su carrera. El jurado, presidido por la nadadora Teresa Perales y compuesto por otros doce expertos reunidos en la mañana de este miércoles, ha elegido al argentino entre veintisiete candidaturas de doce nacionalidades "por su deslumbrante talento, su excepcional trayectoria deportiva y su formidable labor solidaria para promover el acceso a la educación".

El acta subraya que Leo Messi, el jugador que más títulos ha conquistado en la historia del fútbol, se ha ganado también el respeto y la admiración de todos por su "ejemplar comportamiento" dentro del campo y por su "constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo".

Messi actualmente milita en el Inter Miami CF pero su carrera no se entiende sin su presencia en el FC Barcelona. Con el equipo azulgrana jugó diecisiete temporadas, cuatro Ligas de Campeones, diez títulos de Liga y siete Copas del Rey, mientras que con el PSG obtuvo dos títulos de liga a lo largo de dos temporadas.

Ahora, el argentino se encuentra concentrado en la selección argentina para disputar su sexta Copa del Mundo, tras conquistar en 2022 el tercer título para Argentina (sumados a los de 1978 y 1986), ha sido el primer jugador en sumar todos los títulos posibles, tanto individual como colectivos (club y selección).

El acto de entrega de los Premios Princesa de Asturias se celebra tradionalmente en el mes de octubre en Oviedo. La solemne ceremonio estará presidida por los Reyes, acompañados de la Princesa de Asturias y la infanta Sofía.

Su carrera en el fútbol

Leo Messi mostró una extraordinario habilidad para el fútbol desde muy joven, formándose en las categorías inferiores de clubes de su ciudad natal, especialmente en Newell's Old Boys. A los trece años se trasladó con su padre a Barcelona para incorporarse a La Masía, cantera del FC Barcelona, institución en la que completó su formación deportiva y personal.

Su talento le permitió debutar con el primer equipo en 2004, iniciando una trayectoria profesional que lo llevaría a convertirse en uno de los mejores jugadores de la historia de este deporte, según los expertos. Durante más de quince años en el club catalán, Messi consolidó una carrera marcada por una calidad técnica excelente y una capacidad goleadora extraordinaria. Su trayectoria incluye más de 1.000 partidos como profesional, más de 800 goles y cerca de 400 asistencias en clubes y selección.

Tras su etapa en Barcelona, continuó su carrera en el Paris Saint-Germain y, posteriormente, en el Inter Miami CF, club de la Major League Soccer al que actualmente sigue vinculado. Al mismo tiempo, ha sido un referente de la Selección Argentina, con la que ha alcanzado algunos de los mayores logros del fútbol internacional.

"Uno de los mejores jugadores del mundo"

Messi es el jugador con más partidos disputados y títulos alzados con el FC Barcelona, y protagonizó una de las etapas más gloriosas en la historia del club y del fútbol europeo con treinta y cinco trofeos entre 2005 y 2021, destacando por su liderazgo dentro del campo, su capacidad de desequilibrio y su visión del juego.

Fue pieza clave en la conquista de numerosos éxitos nacionales e internacionales, incluyendo cuatro títulos de la UEFA Champions League, diez ediciones de La Liga, siete Copas del Rey, tres Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa y ocho Supercopas de España.

Es también el jugador con más partidos disputados y títulos alzados con la selección argentina, de los cuales destacan en su palmarés dos Copas América y, especialmente, el triunfo en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, logro que consolidó definitivamente su legado deportivo.

A nivel individual, su rendimiento lo ha situado repetidamente entre los mejores futbolistas del mundo gracias a su extraordinaria regularidad, su creatividad ofensiva y su eficacia goleadora, recibiendo numerosos premios que reflejan la magnitud de su trayectoria deportiva.

Otros reconocimientos

Leo Messi, considerado como uno de los mejores futbolistas de la historia, reúne una importante lista de premios en reconocimiento a su carrera en el futbol. Acumula ocho Balones de Oro (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023), seis Botas de Oro (2010, 2012, 2013, 2017, 2018 y 2019) y tres premios The Best (2019, 2022 y 2023).

Además, ha sido el máximo goleador de la Liga de Campeones en cinco ocasiones (2009, 2010, 2011, 2012 y 2015) y de la liga española en ocho (2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021).

Messi, aquel chico que dejó su Rosario natal y que ahora, casi al borde de la retirada, aspira a conquistar el segundo Mundial de su carrera (cuarto para Argentina, después de los de 1978, 1986 y 2022), ahora también alcanza un galardón por su dimensión social.