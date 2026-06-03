Donald Trump asegura que Irán ha aceptado no tener armas nucleares

Irán no tendrá armas nucleares. O al menos eso dice Donald Trump. El presidente de Estados Unidos ha afirmado durante una entrevista en un pódcast publicada este miércoles que Irán ha acordado no tener un arma nuclear y que el ayatolá se encuentra involucrado en las negociaciones con ellos. "Ya han acordado que no van a tener un arma nuclear", ha agregado el republicano.

Respecto a las filtraciones sobre las conversaciones que mantuvieron el estadounidense y el líder israelí, Benjamin Netanyahu, el republicano ha reconocido que ocurrió en términos angustiosos y ha alegado que le preocupaba que Israel esté constantemente enfrentado al Líbano.

"¡¿Qué coño estás haciendo? Estás jodidamente loco, estarías en prisión si no fuera por mi. Te estoy salvando el culo. Todos odian a Israel por esto!", le dijo el estadounidense a Netanyahu por los ataques perpetrados en el Líbano que obligaron a abandonar las negociaciones de paz el lunes, según ha revelado Axios.

Además de las armas nucleares, el estadounidense también ha hablado en el podcast sobre las negociaciones entre las potencias implicadas para poner fin a la guerra de Irán, las cuales cree que están evolucionando rápidamente y que será "muy buena".

Irán no ha confirmado las declaraciones de Trump

A pesar de ello, desde el lado iraní aún no han confirmado ni desmentido las declaraciones del presidente estadounidense, si bien en las últimas semanas ha habido algunas discrepancias entre las comunicaciones de ambos bandos, especialmente en torno a cuestiones como el estrecho de Ormuz.