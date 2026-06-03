El Gobierno de PP y Vox en Castilla y León, desgranado: la extrema derecha saca una vicepresidencia y tres consejerías

El próximo Gobierno de Castilla y León estará integrado por once miembros, además del presidente Alfonso Fernández Mañueco, tras el acuerdo alcanzado este miércoles entre el Partido Popular y Vox para conformar el Ejecutivo autonómico. La nueva estructura contará con dos vicepresidencias —una para cada formación política— y diez consejerías, de las que siete corresponderán al PP y tres a Vox.

El pacto ha consolidado una distribución de competencias que otorga al Partido Popular el control de las principales áreas económicas, sanitarias, educativas y medioambientales, mientras que Vox asumirá responsabilidades en materias como familia, agricultura, cultura y turismo.

Al frente del Ejecutivo se situará Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León. El PP también gestionará la Vicepresidencia Segunda, que no contará con consejería propia, pero sí asumirá competencias relevantes en vivienda, ordenación del territorio, igualdad de oportunidades, despoblación y protección civil.

Entre las consejerías que quedarán bajo responsabilidad popular figuran Economía y Hacienda; Industria, Empleo y Comercio; Sanidad y Bienestar Social; Educación y Universidades; y Medio Ambiente y Energía.

Por su parte, Vox ocupará la Vicepresidencia Primera, que llevará asociada una de las tres consejerías asignadas al partido, aunque todavía no se ha concretado cuál de ellas estará integrada en dicha vicepresidencia.

Las áreas gestionadas por Vox serán Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, una consejería nueva creada bajo la premisa de la "prioridad nacional" de la formación de extrema derecha que incorporará además competencias en inmigración, juventud y cooperación al desarrollo. Asimismo, el partido dirigirá Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, departamento que incluirá las competencias en caza, pesca y política ambiental, aunque la gestión de incendios permanecerá fuera de su ámbito de actuación.

La tercera consejería de Vox será Cultura, Turismo y Deporte, desde donde gestionará las políticas relacionadas con estos sectores estratégicos para la comunidad autónoma.

Con este reparto, PP y Vox culminan la configuración del futuro Ejecutivo autonómico, que combinará áreas de gestión compartida con una clara división de responsabilidades, donde la extrema derecha hará notar su peso en gestión migratoria con una nueva consejería que satisface su exigencia de "prioridad nacional" y que se espera que se alcancen acuerdos similares en el resto de autonomías del pasado ciclo electoral.