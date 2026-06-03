Una abogada lleva pruebas a la UCO de la falsedad del supuesto soborno a Carmen Pano

Carmen Pano, la empresaria que aseguró haber entregado dinero en metálico en el sede del PSOE, a la salida de la Audiencia Nacional.

Novedades en el 'caso Leire', de la mano de la defensa legal del exasesor ministerial Koldo García. Según adelanta la Cadena SER este miércoles, la abogada Leticia de la Hoz ha presentado diverso material ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil con la intención de refutar el testimonio de la empresaria Carmen Pano, quien ha asegurado que el despacho de esta letrada le intentó sobornar con 50.000 euros para que se retractase de su declaración en la que aseguró haber llevado dinero en metálico a la sede socialista de Ferraz.

De la Hoz ha llevado a la unidad de élite del instituto armado un documento escrito al que acompaña distinta documentación y grabaciones que, según el citado medio, conformarían la prueba documental que demostraría que la declaración de Pano, en el 'caso Hidrocarburos' en el que está imputada, sería falsa.

La empresaria formuló esa acusación por primera vez después de que el 10 de marzo de 2025 un medio digital publicase que desde el despacho legal le ofrecieran dicha cantidad pecuniaria para que modificase su testimonio en el Tribunal Supremo. La supuesta prueba que se aportaba era un audio donde De la Hoz prohíbe a Pano acceder a su despacho, supuestamente, por no haber aceptado modificar su versión ante el alto tribunal.

¿Qué ha llevado a la UCO exactamente?

Según la información de la SER, que ha tenido acceso a las grabaciones y mensajes de WhatsApp, en realidad aquella reunión tuvo lugar antes de lo publicado, concretamente con la anterioridad de un mes. En dicho encuentro, reclamado por Pano, esta le encomendó que diese con un comprador para la venta de varias operadoras de hidrocarburos entre los que se encontraba Gran Zufaira. De la Hoz realizó varias averiguaciones y detectó un posible fraude de IVA que trasladó a la empresaría.

Pano acudió y reconoció esos hechos, al tiempo que propuso que fuera el comprador quien asumiera el fraude y cerrase la operación, reclamando que precisaba de una comisión de 10.000 euros por adelantando, tras haber aludido a una mala situación financiera. De la Hoz rechazó lo planteado ante la posibilidad de estar incurriendo en ilícito.

Entonces, llega el 27 de febrero y la abogada es puesta sobre alerta de que Pano ha filtrado al digital que tiene intención de acudir al despacho a otra reunión. Los audios y documentación entregada a la UCO por parte de la letrada prueban que el motivo por el que le prohíbe la entrada a la empresaria es por la cuestión de los hidrocarburos.