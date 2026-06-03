Los precios del Mundial 2026 son un gol por la escuadra a los aficionados: "La FIFA trata el fútbol como un lujo"

El Mundial no es apto para todos los bolsillos

Va a ser el más caro de la historia. Si quieres ver a tu selección en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, te tocará rascarte el bolsillo. Y no sólo para comprar la entrada, sino para reservar un hotel, adquirir el billete de avión o desplazarte en tren una vez hayas llegado a la ciudad que corresponda.

Los aficionados señalan a la FIFA como principal culpable, entre otras cuestiones por los precios dinámicos de las entradas o por lo que consideran publicidad engañosa. Sin embargo, hay más elementos que han provocado que el Mundial 2026 sea inasumible para la mayoría de bolsillos.

Asistir a los partidos sólo va a ser relativamente asequible para los aficionados locales. Si viajas desde otro país, el coste te va a dejar en fuera de juego. Una noche de hotel en día de partido no baja de los 400 dólares, y eso en los alojamientos más asequibles. Un billete de tren para ir al estadio puede llegar a los 90 dólares, y un viaje en avión, ida y vuelta, te puede costar hasta 2.000 dólares.

Quejas por el sistema de venta de entradas

Las condiciones para conseguir entradas han sido especialmente criticadas por asociaciones y aficionados. La FIFA ha puesto en práctica el sistema de precios dinámicos, por lo que muy pocas personas han logrado adquirirlas por 60 dólares, el coste más barato anunciado.

"Algunas entradas subieron un 25 % entre fases de venta. Los aficionados no tenían forma de saber el precio final antes de hacer cola", lamentan en un comunicado conjunto la organización de consumidores Euroconsumers y Football Supporters Europe (FSE), la mayor asociación de aficionados de fútbol de Europa.

Ambas asociaciones hablan de "publicidad engañosa" y "opacidad" por parte de la FIFA. Ya en marzo era imposible comprar una entrada para la final por menos de 4.000 dólares. Consideran que estas prácticas han alimentado la reventa.

"El fútbol es una pasión universal, pero la FIFA lo trata como un lujo privado, abusando de su monopolio absoluto sobre la venta de entradas para el Mundial", critican en el comunicado.

Tanto Euroconsumers como FSE han pedido a la Comisión Europea que intervenga, pues los aficionados se han topado con acciones muy cuestionables en las pasarelas de pago. Por ejemplo, mensajes asegurando que quedan pocas entradas disponibles y que deben darse prisa para no quedarse sin ellas.

Precios desorbitados y malas prácticas en algunos hoteles

Si conseguir entrada es una odisea, todo lo relacionado con el alojamiento no resulta más sencillo.

Reservar un hotel que se encuentre a menos de 40 kilómetros de un estadio cuesta un 55% más que en las mismas fechas el año pasado, según datos publicados por el New York Times.

Los precios más económicos en día de partido rondan los 400 dólares. En los meses de junio y julio de 2025, estos mismos hoteles tenían un coste de 150 dólares por noche.

A esto hay que sumar que algunos hoteles han cancelado reservas para sacarlas después a mayor precio. Así lo han denunciado varios aficionados de la selección española en medios como Le Monde.

El transporte, por las nubes

Una buena idea para ahorrar dinero en hoteles o apartamentos turísticos es alojarte fuera de las sedes principales. Pero aquí surge otro problema: el transporte entre ciudades no es precisamente barato.

Desplazarte en tren desde Nueva Jersey a Nueva York en día de partido cuesta 98 dólares, y una plaza de aparcamiento en Los Ángeles alcanza los 250 dólares, según el New York Times.

Otra cuestión a tener en cuenta son las tarifas de servicios como Uber, que aumentan en las jornadas de alta demanda. Recurrir a ellos cuando se juegue un partido también será doloroso para la economía de los aficionados.

Sumando todos los gastos, y asumiendo que quieras ir a un partido de una fase ya avanzada (cuartos de final, semifinales...), la experiencia no te saldrá por menos de 10.000 dólares, según las estimaciones del New York Times.