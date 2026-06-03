La reacción de Noah Schnapp, de 'Stranger Things', al encontrarse con Bad Bunny en 'La Casita' es de lo más comentado de su concierto

Además de por su directo, La Casita de Bad Bunny, y los famosos que allí se dan cita, se ha convertido en uno de los reclamos y centros de atención de sus conciertos de la gira Debí Tirar Más Fotos. Y tampoco se ha librado de las críticas por sus criterios de "selección" a las mujeres que allí se encuentran o por establecerse como un espacio exclusivo y restringido para VIPs, algo que, para algunos, no casa con su discurso de reivindicación popular de este último disco.

En su doble parada en Barcelona, el puertorriqueño contó con influencers como Ibai Llanos, futbolistas como Lamine Yamal o artistas como Bad Gyal, quien además colaboró con él.

En Madrid, en los dos primeros conciertos de los 10 que tiene previstos, se pudo ver por este exclusivo espacio que sirve como "escenario B" del recital a Ester Expósito, María León, Los Javis o Judeline. Pero en su concierto de esta tercera noche en Riyadh Air Metropolitano no se ha quedado atrás y en el porche de esta casita se han podido ver a influencers como Sofía Suffers, a Lolalolita, pero también a una estrella internacional como es el actor de Stranger Things, Noah Schnapp.

De hecho, Schnapp, quien da vida a Will en la exitosa ficción de Netflix, se ha convertido en objeto de numerosos comentarios por su reacción como verdadero fan de Bad Bunny al encontrarse con él en La Casita, visiblemente emocionado por tener de cerca al puertorriqueño.

De la asistencia de Victoria Federica a la colaboración sorpresa de Young Miko

Pero este no fue el único rostro conocido que acudió al concierto de Bad Bunny de este lunes en el Riyadh Air Metropolitano. Aunque no estuvo por La Casita, Victoria Federica sí que asistió al concierto del puertorriqueño este lunes.

La hija de la infanta Elena acudió acompañada de sus amigas Gabriela Martín Fernández y Rochi Laffón Molina e inmortalizó el momento en varias stories de su cuenta de Instagram donde compartió canciones como Callaíta y Ojitos Lindos, ambas del disco Un verano sin ti.

No obstante, la gran sorpresa de la noche vino, como en cada concierto del artista, de la mano de la canción exclusiva y la colaboración sorpresa. Mientras que en la noche del sábado el que se subió al techo de este "escenario B" fue Myke Towers para cantar con Bad Bunny Adivino y sus temas Lala y La falda, el domingo hizo lo propio Luar La L, quien cantó con él Teléfono Nuevo.

Este lunes le ha llegado el turno a Young Miko, quien ha interpretado junto al puertorriqueño su canción Fina y ha cantado otros dos temas propios como son BIAF y WASSUP. Algunos han visto su elección para este 2 de junio como un guiño al colectivo LGTBIQ+ al que pertenece la artista, abiertamente lesbiana, y que daría el "pistoletazo de salida" al mes del Orgullo.