El HuffPost accede al sumario del 'caso Leire': la UCO dice que la trama actuó con "el soporte del PSOE"

El sumario de la UCO sobre el denominado 'caso Leire' señala que la actividad para entorpecer causas judiciales que comprometían al Gobierno y al PSOE se habría desarrollado "bajo el soporte" del partido, "con la puesta a disposición de infraestructuras y soporte económico a través de Santos Cerdán para sufragar las actuaciones y dar cobertura logística a las acciones de este grupo de personas".

La trama, según la UCO, "tendría como objetivo principal la protección de los intereses afectados por diversas causas judiciales que, directa o indirectamente, presentaban afectación a miembros del PSOE o el Gobierno". "Todo mediante actos de aparente naturaleza delictiva que buscaban desestabilizar estos procedimientos judiciales", señala el informe.

Como ya adelantaba el auto del juez Pedraz que permitió la entrada de la UCO en la sede central del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz, la trama llevaría "diferentes actuaciones tales como promesas, ofrecimientos, compensaciones o influencias sobre terceros a cambio de información sensible u otras acciones enfocadas en el directo entorpecimiento de los procedimientos penales".

Casi 20.000 euros en fajos de billetes en casa de Zarrías

La UCO también detalla el grado de participación de los implicados. Del exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, se señala que se habría hecho cargo de los asuntos de carácter jurídico (según palabras de uno de los miembros de la organización) y se utilizó su empresa "para canalizar parte de la remuneración abonada a Leire Díez por los servicios prestados en el ámbito de la actividad criminal desplegada". En concreto, cuatro nóminas de 4.000 euros cada una. En el registro de su domicilio, que tuvo lugar también el pasado 27 de mayo coincidiendo con la entrada en Ferraz, la UCO encontró 19.850 euros en diferentes fajos de billetes.