Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El HuffPost accede al sumario del 'caso Leire': la UCO dice que la trama actuó con "el soporte del PSOE"
Política
Política

El HuffPost accede al sumario del 'caso Leire': la UCO dice que la trama actuó con "el soporte del PSOE"

Javier Escartín
Javier Escartín
Leire Díez, en su comparecencia ante los mediosEFE

El sumario de la UCO sobre el denominado 'caso Leire' señala que la actividad para entorpecer causas judiciales que comprometían al Gobierno y al PSOE se habría desarrollado "bajo el soporte" del partido, "con la puesta a disposición de infraestructuras y soporte económico a través de Santos Cerdán para sufragar las actuaciones y dar cobertura logística a las acciones de este grupo de personas". 

La trama, según la UCO, "tendría como objetivo principal la protección de los intereses afectados por diversas causas judiciales que, directa o indirectamente, presentaban afectación a miembros del PSOE o el Gobierno". "Todo mediante actos de aparente naturaleza delictiva que buscaban desestabilizar estos procedimientos judiciales", señala el informe.

Como ya adelantaba el auto del juez Pedraz que permitió la entrada de la UCO en la sede central del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz, la trama llevaría "diferentes actuaciones tales como promesas, ofrecimientos, compensaciones o influencias sobre terceros a cambio de información sensible u otras acciones enfocadas en el directo  entorpecimiento de los procedimientos penales". 

Casi 20.000 euros en fajos de billetes en casa de Zarrías

La UCO también detalla el grado de participación de los implicados. Del exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, se señala que se habría hecho cargo de los asuntos de carácter jurídico (según palabras de uno de los miembros de la organización) y se utilizó su empresa "para canalizar parte de la remuneración abonada a Leire Díez por los servicios prestados en el ámbito de la actividad criminal desplegada". En concreto, cuatro nóminas de 4.000 euros cada una. En el registro de su domicilio, que tuvo lugar también el pasado 27 de mayo coincidiendo con la entrada en Ferraz, la UCO encontró 19.850 euros en diferentes fajos de billetes.

Javier Escartín
Javier Escartín
MOSTRAR BIOGRAFíA

Jefe de Hard de El HuffPost. Licenciado en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid. Trabajó nueve años como coordinador digital en ABC, cuatro como director digital en COPE y un año como redactor en Mediaset. En El HuffPost comenzó trabajando como redactor de política desde septiembre de 2022 y después asumió la jefatura de dicha sección.

el huffpost para Ambar 

Más de Política

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos