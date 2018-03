La actriz y cantante se ha puesto al servicio de la edición estadounidense de Vogue para protagonizar un clásico vídeo de cómo el maquillaje cambia nuestro aspecto. Aunque esta vez el antes es maquillada y el después es con la cara lavada.

Su objetivo, según ha contado a la revista, es hacer un alegato en favor de la belleza natural. "La sociedad nos dice que necesitamos cambios de look, ¿pero por qué no podemos aceptar la belleza que tenemos por naturaleza?", asegura la ex chica Disney, que en octubre de 2017 se convirtió en noticia al hablar abiertamente de sus problemas con las drogas, el alcohol y la comida. "Llegué a un punto en el que o estaba drogada o estaba pensado en las drogas", contaba en su documental Demi Lovato: Simply Complicated.

En el vídeo de Vogue, titulado Unfiltered [Sin filtros], Lovato comienza quitándose las uñas postizas y continúa sacándose las pestañas. Lo siguiente de lo que se despoja es de la sombra de ojos y del rímel.

Sigue con los labios, el maquillaje de la cara y continúa con el pelo. Porque Lovato también lleva extensiones para hacer su melena más larga. "Me encanta el maquillaje. Amo arreglarme el pelo. Tengo extensiones, pero hay un momento y un lugar para todo, y hay que celebrar la belleza natural", asegura la actriz, que en el proceso se rocía agua por la cara y también se echa cremas hidratantes.

El vídeo termina con una Lovato sonriente, rejuvenecida y libre. Libre de los estándares de belleza que impone la sociedad.

El vídeo de Vogue, que se publicó el 8 de marzo y que acumula desde entonces más de dos millones de reproducciones, forma parte del proyecto #AmericanWomen lanzado con motivo del Día Internacional de la Mujer.

