Le piden a Gonzalo Miró que complete la frase "Zapatero es..." y él va directo al grano

Gonzalo Miró, durante la presentación del programa de La 1 'Directo al Grano'.

Las valoraciones relacionadas con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras su imputación en el caso del rescate Plus Ultra siguen llegando procedente de todos los sectores y desde programas en teoría ajenos al mundo de la política.

Este lunes, en el programa Línea de cal, que presentan los creadores de contenido Darío Eme Hache y Álex Chiner y el periodista deportivo David Sánchez, estuvo el presentador de Directo al grano, tertuliano televisivo y analista deportivo, Gonzalo Miró.

Nada más empezar tuvo que hacer el test rápido que acostumbra a hacer Chiner y, en una de las preguntas que hace especializadas con cada invitado, le preguntó por el exdirigente del Gobierno.

Únicamente le introdujo su nombre y le dejó completar la continuación de la frase. "José Luis Rodríguez Zapatero es...", le mencionó Chiner a Miró, que no dudó y remató con las palabras "un gran presidente del Gobierno".

Zapatero y la selección

En otro momento del capítulo y mientras hablaban de los Mundiales, Miró quiso recordar que él fue el presidente que estuvo cuando España ganó la Eurocopa del 2008 y el Mundial del 2010. "Si queréis un poquito de salseo hay que reconocer que los primeros éxitos de la selección llegaron con Zapatero en el Gobierno", afirmó.

Sánchez y Eme Hache comenzaron a aplaudir, mientras Chiner comentó que "otra subvención". "No me acordaba, ¿fue a despedirlos cuando se fueron para allá, no?", trató de recordar el periodista catalán.

Chiner dijo que estaba en la final con los Reyes, mientras que Sánchez mencionó que Zapatero fue "el único presidente del Barça reconocido que jamás fue al palco del Camp Nou por lo que dirán los de siempre, que son los que no pueden hacer conciertos". "Fue a la final de la Champions del 2006, pero jamás al palco", insistió.

Por su parte, Miró bromeó con que "como España gane el Mundial con otro gobierno de izquierdas va a ver gente que entre en combustión".