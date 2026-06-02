Wyoming escucha a Aznar hablar así de Sánchez y le hace un pequeño gran recordatorio: la última frase, demoledora

El Gran Wyoming ha respondido desde el plató de El Intermedio al expresidente del Gobierno José María Aznar después de que este pidiera a los ciudadanos que se activaran para fomentar un cambio de Ejecutivo. Lo ha hecho en su intervención en la jornada España: retos y oportunidades en el contexto global. El papel de las infraestructuras, que organizó el Instituto Atlántico de Gobierno que él mismo preside.

"Lo que nos españoles nos tenemos que preguntar es qué queremos de nuestro país, qué estamos dispuestos a hacer por nuestro país. ¿Los españoles estamos dispuestos a coger y tomar el futuro de España en nuestras manos?", se preguntó el exdirigente 'popular'.

Wyoming, a sus palabras, le respondió primero con una pregunta: "Solo una duda,cuando dice coger el futuro de España ¿es una metáfora del cuello de Pedro Sánchez? Espero que sí, porque la otra opción es que esté llamando a un golpe de Estado".

"Lo que no sé es cómo puede él intervenir en el futuro porque él no es Aramís Fuster, en todo caso la bruja Lola porque no para de ponerle velas negras a Sánchez. No me extraña, está horrorizado con la situación", añadió el presentador del espacio de laSexta.

Las palabras de Aznar y la reacción final de Wyoming

Entonces, desde el programa emitieron las palabras de Aznar en la que confesaba que le preocupaba el daño institucional: "Me preocupa mucho más que los casos de corrupción que existen ahora, que han convertido la política española en una charca repugnante e insufrible el deterioro institucional que ha sufrido el país".

A estas palabras también contestó Wyoming ironizando con que "los actuales casos de corrupción le parecen una charca repugnante".

"En fin, no me quiero ni imaginar lo que le opinará Aznar de su Consejo de Ministros porque, entre otros, estaban en él Rodrigo Rato, Eduardo Zaplana, Francisco Álvarez Cascos o Cristóbal Montoro", recordó el presentador, definiéndolos como "el dream team de la corrupción".

Finalmente, remató con una última y contundente frase: "Si lo de Sánchez es una charca repugnante, esto debe ser la ciénaga de Shrek".