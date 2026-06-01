Lidl va más lejos que Mercadona y abre un pub en Irlanda del Norte: los bares de España no tienen de qué preocuparse por ahora

Lidl tomó la decisión y constituyó la empresa en 2020. Seis años después está a punto de ser una realidad. La cadena se dispone a abrir su primer pub en Irlanda del Norte. Tiene ya incluso nombre: The Middle Ale. Será un local en una de las esquinas del edificio del Lidl de Dundonald, una ciudad de 15.000 personas en el condado de Down. En él, la empresa ofrecerá bebidas alcohólicas. ¿Tienen que preocuparse los bares españoles?

Pues por ahora todo hace indicar que los bares de España pueden respirar tranquilos. No hay planes de que Lidl expanda su modelo hostelero a otros países. Aquí es la cadena valenciana de Juan Roig, Mercadona, la que está poniendo en problemas a muchos establecimientos que ofrecen menús del día. La llegada de sus Listo para comer, sumado a la aparición de comedores en algunos establecimientos, está haciendo que muchos trabajadores opten por sus instalaciones para comer rápido cerca de la oficina.

El presidente y fundador de Mercadona llegó a decir que las cocinas domésticas, las de los hogares, desaparecerían para 2050. Con su estrategia, Mercadona sigue la estela de cadenas británicas como Tesco que en Reino Unido también han desplegado comedores, microondas y cubiertos para la gente que decida hacer la compra y comer algo sin salir de la tienda. Pero el plan de Lidl con su establecimiento para beber en Irlanda del Norte es distinto. No buscan abrir brecha en el mundo del ocio nocturno.

Además de que la cultura de pubs de Irlanda y la cultura de bares de España tienen ligeras diferencias, los hosteleros españoles no tienen por qué preocuparse ante la idea de que un gigante alemán como Lidl irrumpiese en su mercado o en el mercado del ocio nocturno. Lidl abre un pub en Irlanda del Norte no porque quiera, sino porque no le queda más remedio... por una cuestión administrativa de esta parte del Reino Unido.

Por qué Lidl va a abrir un pub en Irlanda del Norte

Mientras Juan Roig detalla que para antes de 2033 todos sus establecimientos tendrán sección de Listo para comer (y comedores para hacerlo) Lidl en Irlanda del Norte va un paso más allá y decide abrir un pub para vender bebidas alcohólicas. Pero la motivación de fondo es distinta. La razón de Lidl en Irlanda del Norte es cumplir con los trámites administrativos.

Tal y como explica la emisora pública británica BBC, Irlanda del Norte tiene uno de los sistemas de concesión de licencias de alcohol "más estrictos de Europa". "Cualquiera que quiera abrir un pub o una tienda de alcohol debe tener una licencia ya previamente existente, comprándosela a otro negocio que ya haya cerrado", destaca la televisión británica.

Esto, análogo al mundo del taxi, ha hecho que las aperturas de pubs se haya ralentizado en el país en los últimos años y que los precios de las licencias hayan adquirido precios desorbitados. La alternativa para Lidl era directamente no vender alcohol en sus tiendas, algo que ya se hace con absoluta normalidad en otros mercados como el español.

Lidl quería vender alcohol en su tienda de Dundonald, pero a pesar de que la firma le compró la licencia a un pub que ya había cerrado, un tribunal dictaminó que ya había suficientes establecimientos de venta de alcohol. Por eso, Lidl trató de alegar que pese a que ya hay establecimientos de venta de bebida, en la zona no hay tantos pubs.

De esta forma, Lidl logra cumplir con una ley norirlandesa de 1923 que exige, entre otras cuestiones, que para que abra un nuevo pub deben haber cerrado al menos dos previamente. A pesar de que mucha gente demanda que esa norma se flexibilice, a menudo son los propios dueños de pubs los que piden dejarla como está, al entender que ya han hecho una cuantiosa inversión para emprender sus negocios.

Irlanda del Norte tendrá un pub en una pequeña ciudad norirlandesa para lo que ha necesitado una inversión de 500.000 libras. El bar dará trabajo a ocho personas y el local tendrá un aforo de 60 norirlandeses. Juan Roig cree que las cocinas desaparecerán en unas décadas, la pregunta ahora es si los bares también lo harán.