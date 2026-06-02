Adiós a la 'showgirl': Taylor Swift vuelve al 'country' de la mano de 'Toy Story 5'

Taylor Swift está de vuelta. La artista, que lanzó el pasado otoño su álbum homenaje a las showgirls y al mundo del espectáculo The Life of a Showgirl, se encuentra centrada en su vida personal con una boda a la vista y, por el momento, ni ha anunciado gira ni se prevé que haga tour con este trabajo próximamente.

Pero esto no ha impedido que la artista siga creando y que, de hecho, vuelva a sus raíces más country con la próxima canción, I knew it, I knew you, que formará parte de la banda sonora de Toy Story 5.

"Es una historia de *juguete* 🤠¿Lo sabías?", ha bromeado la artista en un post de Instagram haciendo un juego de palabras con el título de la icónica saga de Pixar. La cantante ha anunciado que esta nueva composición verá la luz el próximo 5 de junio y que con ella, ha cumplido "un sueño" que tenía desde pequeña.

"Siempre he soñado con escribir para estos personajes a los que he adorado desde que era una niña de 5 años que veía la primera película de Toy Story. Me enamoré instantáneamente de Toy Story 5 cuando tuve la suerte de verla en sus primeras etapas, y escribí esta canción nada más llegar a casa después de la proyección. A veces solo lo sabes, ¿no?", ha detallado la artista.

Según se puede leer en la descripción del tema, que tendrá versión acústica y versión en piano, la canción estará inspirada por el personaje de Jessie, la vaquera que ha acompañado a Buddy y Buzz Lightyear desde Toy Story 2. Además de una vuelta al estilo que dio a conocer a la artista con temas como Love Story, Our song o Teardrops on my guitar, también supone un regreso a su dupla artística con el productor Jack Antonoff, con quien había colaborado habitualmente hasta su disco The Tortured Poets Department.

"Inspirada en el viaje continuo de la vaquera Jessie en Toy Story 5, que comenzó en Toy Story 2, I Knew It, I Knew You también marca un regreso a las raíces country de Taylor Swift, mezclando estilos que han definido su exitosa carrera como compositora e intérprete", señalan desde Disney.

La conexión de Swift con Jessie y los rumores que han acompañado

A pesar de que la noticia haya salido a la luz este lunes, los rumores de colaboración de la artista con la película de Pixar comenzaron el pasado mes de abril cuando varias vallas publicitarias aparecieron en Estados Unidos con las siglas "TS" (que sirven tanto para Taylor Swift como Toy Story) envueltas en 13 —número de la suerte de la artista— de las características nubes de la película.

Además, durante este fin de semana han compartido varias imágenes en las que aparece el personaje de Jessie en una especie de granero en el campo, la que sería inicialmente su casa. De hecho, buena parte de la trama se centrará en los orígenes de esta vaquera de juguete, ya que ella regresará a su antiguo hogar, tal y como informó en exclusiva Variety. Sin embargo, Emily, la niña con la que jugaba, ya no vive allí, sino que hay una nueva familia en la casa, y la persona que vive allí es una joven llamada Blaze.

Para el guionista y dirección de la película, Andrew Stanton, la conexión de Swift con el personaje de Jessie fue fundamental. "Es increíble lo significativo que ha sido que Taylor escribiera e interpretara esta canción. Su conexión con Jessie y la forma inmediata en que comprendió por lo que estaba pasando el personaje fue innegable. La canción está profundamente ligada a Toy Story", indicó.

"Tanto es así que, al escucharla por primera vez, sentí al instante que siempre había pertenecido a ese universo, como un miembro de la familia perdido hace mucho tiempo. Fue cosa del destino", recalcó Stanton sobre esta nueva composición.