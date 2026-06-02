Villarejo sostiene que Rajoy se aprovechó de una operación "oficial" sobre Bárcenas

El excomisario José Manuel Villarejo ha afirmado en el juicio del caso Kitchen que cree que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy se aprovechó de una operación "correcta" y "oficial" para localizar bienes en el extranjero del extesorero del PP Luis Bárcenas, "para si había algo que le afecta a él también trincarlo".

"Lo supe en el 2017 y ahora a balón pasado tengo la impresión de que el exministro, el secretario de Estado, como el resto de los que están aquí imputados, fueron todos engañados por el genio del señor Rajoy, que lo resuelve todo con Cardhu", ha declarado Villarejo este lunes en la Audiencia Nacional, donde enfrenta una petición de 19 años de cárcel por parte de la Fiscalía por una presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP y sustraerle documentación comprometedora para el PP entre 2013 y 2015.

A lo largo de su declaración, Villarejo ha explicado cómo el director general de la Policía Nacional Ignacio Cosidó y el exdirector adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino le encargaron captar al conductor de Bárcenas, Sergio Ríos, como confidente, ante el temor de que Bárcenas tuviera información relevante para altas instancias del Estado y ha deslizado que se podría tratar del rey emérito, Juan Carlos I.

"Visto a estas alturas, ojalá hubiera encontrado algo que afectase a Rajoy, me hubiera hecho mucha ilusión" José Manuel Villarejo, comisario jubilado e investigado en la Kitchen

Las fuentes que Villarejo tenía, ya antes del conductor, en el entorno de Bárcenas, le dijeron que el extesorero "lo grababa todo", incluso con una pluma, y entendía que además de grabaciones que pudieran comprometer a Rajoy también tenía otras de contactos en el extranjero y de sus movimientos económicos, y de ahí la insistencia en "recuperar ese 'pendrive' lleno de grabaciones".

"Visto a estas alturas, ojalá hubiera encontrado algo que afectase a Rajoy, me hubiera hecho mucha ilusión", ha recalcado el excomisario, que ha salpicado su declaración de alusiones al CNI o a una supuesta operación entre el Gobierno y el rey emérito para destruirle.

El exDAO de la Kitchen dice que la operación no era para sustraer información a Bárcenas, sino dinero Eugenio Pino declara en la Audiencia Nacional que el exdirector de la Policía Ignacio Cosidó estaba al tanto de dicho "servicio". También confirma que ordenó el pago de dos mil euros mensuales al chófer Sergio Ríos, a cuenta de fondos reservados.

La captación del chófer

La captación del chófer de los Bárcenas, Sergio Ríos

Villarejo ha relatado cómo captó al chófer, tras intentarlo antes el CNI y el comisario Enrique García Castaño. El conductor aceptó cuando se le mentó la seguridad del Estado, al no tener otro remedio y este comisario le pagó dos mil euros al mes en fondos reservados.

El excomisario informaba de lo que tenía interés al secretario de Estado, Francisco Martínez. También le preguntaba al respecto el exDAO, cuya obsesión era si Bárcenas tenía información sobre un supuesto tráfico de armas del rey emérito, según el relato de Villarejo.

El chófer, "paño de lágrimas" de la mujer de Bárcenas, fue dando información al excomisario hasta el verano de 2014, cuando este percibió que le estaban boicoteando y el conductor le dijo que le habían prohibido seguir tratando con él.

"Le digo aquí el director de orquesta soy yo y los demás son colaterales", le dijo Villarejo, según su relato. Después tuvo "una gran bronca con todos", incluido García Castaño, a quien dijo que cómo se les había ocurrido entrar en un sitio sin informar a la autoridad judicial.

Villarejo ha hablado además, por primera vez, de un coche de Bárcenas que se iba a usar para un viaje a Suiza -la misma versión que ha ofrecido este lunes Pino-, y ante el reproche del fiscal por una nueva revelación en este momento del procedimiento Villarejo ha dicho que está "cabreado pero decidido a contar la verdad", tras apuntar que por su salud no cree que le "quede mucho tiempo".

El DAO "no se enteraba de nada"

Preguntado por la información que le daba al DAO, Villarejo ha apuntado que Pino "no se enteraba de nada y estaba todo el día haciendo dibujitos de los uniformes y las medallas", o que el cargo le vino "grande", mientra que de Francisco Martínez ha dicho que tendría que haber sido secretario de Estado de Cultura porque "no tenía ni idea de nada de temas de Interior".

"Señor Villarejo no está para hacerle un traje a nadie", le ha dicho la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, tras lo cual el excomisario se ha guardado su opinión sobre el entonces ministro del Interior.

Villarejo no ha reconocido las grabaciones que figuran en la causa, ni las agendas que le fueron intervenidas y ha cargado contra la Fiscalía por incluir como prueba archivos facilitados por el empresario Javier Pérez Dolset, al que ahora la Audiencia Nacional investiga por maniobras para acabar con causas judiciales que afectan al actual Gobierno y al que este comisario ha situado en las "cloacas del PSOE".