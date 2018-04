La presentadora Eva González ha contado con la complicidad de la cantante Pastora Soler para cumplir con una curiosa tradición —que muchos califican de mito— con su hijo, que nació el 4 de marzo.

"Dicen que si una cantante le corta las uñas a un bebé por primera vez detrás de una puerta, ese niño sabrá cantar... y Cayetano ha tenido la suerte de que se las corte la mejor voz del este país, así que como mínimo entonará", ha escrito la presentadora de MasterChef en su cuenta de Instagram para acompañar una instantánea del momento.

En diez horas la fotografía ha superado los 800 comentarios. Muchos de sus seguidores han reaccionado con asombro porque no conocían esta tradición —con la que han cumplido otras artistas, como Rozalén—, mientras que otros se han animado a contar sus historias.

Vengo de una familia de cantaores y guitarristas, yo aunque este feo decirlo he cantado siempre muy bien, no he sido cantaora ni coplera por que pertenezco a otra generación y mi padre nunca me dejó cantar, no me enrollo mas, a mí me decían como a ti y yo lo creí y les corte a mis tres hijos las uñas por vez primera detrás de la puerta, mis hijos cantan como grillos.

