Este vídeo te resultará útil la próxima vez que tengas que poner los cordones a tus zapatillas deportivas. Porque, en lugar de recurrir a los métodos tradicionales (el simple, el cruzado, el bloqueo de talón...), vas a poder innovar.

La web de contenido DIY (do it yourself, hazlo tú mismo) Fab Art DIY propone en esta exitosa publicación 10 formas originales de colocar los cordones en tus zapatillas deportivas.

Ponerlas en práctica lleva un poco más de tiempo de lo habitual y es probable que al final tires por los métodos tradicionales, pero te advertimos que el vídeo es adictivo. En pocas semanas ya lo han visto más de dos millones de personas y más de de 55.000 lo han compartido con sus amigos de Facebook.