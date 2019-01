Una mujer comparte el tiempo que se emplea en dar el pecho y la gente alucina

No todas las madres dan o quieren dar el pecho a sus hijos, pero las que lo hacen seguramente no lleven la cuenta del tiempo que emplean en sacarse la leche o amamantar a los pequeños. La profesora estadounidense residente en Corea Kera Lovell compartió el 11 de enero la historia de una mujer que sí que había contado las horas de lactancia, acompañada de una reflexión que invita a poner en valor el cuerpo de las mujeres.

Someone just told me she had spent roughly 4866 hours of her life breastfeeding and that breastmilk is only free if we think of women's time, bodies, and carework as worthless.



. . . . . . . 🧠💥 — Kera Lovell, Ph.D. (@keralovell) 11 de enero de 2019

Alguien me dijo que había pasado más o menos 4.866 horas de su vida dando el pecho y que esa leche materna solo es gratis si consideramos que el tiempo, el cuerpo y el trabajo de las mujeres no tienen ningún valor.

La publicación ha tenido más de 13.600 Me gusta en seis días y ha recibido numerosas respuestas de madres que se han animado a estimar las horas de lactancia que han dedicado a sus bebés.

I thought "wow, she must have had a lot of kids or fed into toddler years!" Then I did a quick estimate for my 2 kids that I weaned at 12 months. I got 4,380. I had no idea how much I had also discounted my own time. Also... — Cecily Buell (@bandgazebo) 12 de enero de 2019

Pensé "¡Guau, debe haber tenido muchos hijos o haber dado el pecho a muchos niños!". Luego hice una estimación rápida para mis dos hijos, a los que desteté a los 12 meses. Llevo 4.380 horas. No tenía idea de cuánto había descontado mi propio tiempo.

I was going through an unavoidable divorce w newborn. Judge split time, day w breastfeeding mom, overnight at dad's. I pumped all night every night and never thought twice. Every two hours. I never gave up. Judge trumped pediatricians. I delivered milk daily. 1000s hrs milking. — Meghan M. O'Neil (@Meghan__ONeil) 12 de enero de 2019

Estaba pasando por un divorcio con un recién nacido. El juez dividió el tiempo que pasaba el niño con cada uno: durante el día con mamá amamantando, y por la noche en casa de papá. Bombeé leche todas las noches y nunca lo pensé dos veces. Cada dos horas. Nunca me rendí. El juez estaba por delante de los pediatras. Me saqué leche a diario. 1.000 horas de lactancia.

11,680 hours for all of my kids! It's a huge commitment. — Rosemary Floyd, RN 🌊 (@Lovecarnievan) 13 de enero de 2019

¡11.680 horas dedicadas a mis hijos! Un gran compromiso.

I spent over 52k hours breastfeeding my kids ... every minute of every day counts as the woman's body is making the milk - using intense energy to make every drop - I've changed jobs just to feed my babe. The cost is immeasurable. The woman's body invaluable. — Julia Morrissey (@Juliebird5000) 12 de enero de 2019

Pasé más de 52.000 horas amamantando a mis hijos... Cada minuto de cada día, el cuerpo de la mujer está produciendo leche, usando una energía intensa para hacer cada gota, he cambiado de trabajo solo para alimentar a mi bebé. El costo es inestimable. El cuerpo de la mujer tiene un valor incalculable.