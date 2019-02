Bob Pop ha vuelto a ganarse la ovación del público de Late Motiv (Movistar+) con otra de sus reflexiones sobre el odio. El crítico de televisión ha analizado en el programa de Andreu Buenafuente qué es lo que realmente le sucede a la gente que ataca a los trans, es decir, a los tránsfobos.

"Me flipa el odio a los trans. Esta obsesión que puede tener alguien por determinar si somos hombres o mujeres, es que no lo entiendo, a no ser que tengas una fábrica de celulosa de productos de higiene femenina o de condones y diga 'hostia, estoy perdiendo cuota de mercado'. Pero si no, no tiene ningún sentido", ha arrancado Roberto Enríquez.

Según el colaborador de Late Motiv, los transexuales nos dan "una maravillosa lección de inconformismo vital" y tendríamos que utilizarlos como referencia para ser "conscientes de nuestros privilegios": "Y no lo hacemos. Me parece que la gente tránsfoba es gente que odia su puta vida. Es gente que no ha tenido el valor de decir 'oye, esta no es la vida que yo quiero vivir".

"Lo trans nos da una maravillosa lección de inconformismo vital, y nos debería hacer conscientes de nuestros privilegios". Bob Pop pic.twitter.com/yWV96dFZIc — Late Motiv en Movistar+ (@LateMotivCero) 6 de febrero de 2019

Esa es la razón por la que cuando los tránsfobos ven a alguien "capaz de hacer un esfuerzo enorme por llegar a ser quien es realmente" —mientras el resto del mundo se queja de otros problemas— sale ese odio, según la reflexión del crítico de televisión.

"Tener que pelear para llegar a ser alguien o por algo que mucha gente ni se plantea, a recorrer un camino durísimo para llegar a un lugar que es nuestro punto de partida. Eso es la hostia", ha concluido. Y ha arrancado un acalorado aplauso del público.