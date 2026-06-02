Rita Maestre alerta de cómo la especulación inmobiliaria también puede acabar con las "librerías de toda la vida"

La portavoz de Más Madrid en el Consistorio de la capital, Rita Maestre, ha lanzado en redes sociales una reflexión y una reivindicación en favor de las librerías de la ciudad coincidiendo con la celebración de la Feria del Libro. Además, ha denunciando cómo la especulación inmobiliaria y la escalada de precios de los alquileres están obligando a cerrar a muchos de estos pequeños negocios de proximidad que son, además, puntos culturales y comunitarios neurálgicos de los barrios.

Maestre ha publicado un vídeo desde su perfil de Instagram en el que conversa con Pablo Cerezo, librero de la librería Pérgamo, sobre esta problemática, así como un hilo en X y en Bluesky analizándolo a partir de los datos de un estudio reciente de la Asociación de Librerías de Madrid en el que se alertaba de cómo el encarecimiento de los alquileres en Madrid amenaza a un sector en el que el 84% de los establecimientos funcionan en locales arrendados y solo el 14,3% ve garantizada su permanencia en su ubicación actual.

Hay más lectores que nunca, talleres, clubes de lecturas, actividades de animación lectora o presentaciones con gran afluencia, y sin embargo las librerías no pueden competir con la rentabilidad que fondos buitres o grandes propietarios encuentran en actividades como los pisos turísticos o las franquicias de lujo pensadas para el turismo.

"Una librería de barrio es mucho mas que un sitio donde comprar libros", defiende Maestre, a la par que recuerda que esta plaga especulativa es la misma que sufren "la florista, el bar de toda la vida o la ferretería del barrio". Por ello, Maestre reclama la regulación de los alquileres de los locales comerciales y, respecto al sector librero, líneas específicas de apoyo e incentivos desde las políticas municipales.