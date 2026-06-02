Iván Redondo califica a Óscar Puente de una forma que es imposible ver venir: así lo justifica 

El consultor político Iván Redondo, famoso por ser la mente que llevó a Pedro Sánchez a liderar la moción de censura contra Mariano Rajoy y diseñar su recorrido hasta la Moncloa, ha sido entrevistado en La noche del 24 Horas para hablar de su libro El manual y ha hablado sobre el actual ejecutivo y el futuro que tiene.

Redondo se ha mostrado optimista de cara al futuro del jefe del Ejecutivo: "Siento que el presidente Pedro Sánchez puede ganar las siguientes elecciones municipales y también las elecciones generales".

El analista ha recordado que cuando se presentó la moción de censura se ganó en la calle. "Con independencia de que el PP no quiera presentarla, que entiendo que no porque no tiene los votos. Entre otras cuestiones Feijóo no es presidente no porque no quiere, si no por 20.000 votos en cuatro provincias plurinacionales en tres autonomías que son Cataluña, Euskadi y Navarra con pocos votos que fueron a Vox que podían haber ido al PP y le faltaron cuatro votos".

"No lo hace porque la calle está dividida. No es lo mismo un auto que una sentencia y esto es así. Y voy a explicar una cosa que se olvida de la moción y que creo que es decisivo. La sentencia de la Gürtel es una condición de oportunidad, pero recuerdo que España estaba con mucha tensión por la sentencia de La Manada, que a veces se nos olvida pero todo esto sucedió. Esto es condición de posibilidad y de oportunidad, pero el 90% de diputados vascos y catalanes votaron sí a la moción, que era por la convivencia democrática", sentenció Redondo.

Ojo a cómo habla de Óscar Puente

El autor del libro también opinión que de cara a este futuro "el PSOE no tiene un problema de jugadores" y añadió que "puede corregir su dirección de juego, pero probablemente para mi tiene al mejor piloto que es Pedro Sánchez".

"Necesita un coche ganador renovado, a mí me tocó diseñar parte del que está ahora", añadió. En ese momento habló del ministro de Transporte: "A mí ya me hubiese gustado tener en un Consejo de Ministros a un Óscar Puente, que es un box-to-box, una persona muy aguerrida, que va arriba, abajo, defiende, ocupa el campo, ya me hubiese gustado tener un ministro de esas características".

En el mundo del fútbol el jugador box-to-box viene a ser el mediocentro que abarca desde el área propia hasta la rival destacando fundamentalmente por su despliegue físico, potencia en carrera y recorrido constante más que por grandes dotes técnicas y de visión de juego.